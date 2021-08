Újra dolgoznak az újpesti hős rendőrök

52 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 641 870, közülük 5 480 218 fő már a második oltását is megkapta. A delta variáns terjedése miatt jó ötlet a harmadik vakcina beadása - erről beszélt Boldogkői Zsolt biológus professzor Magyarország élőben című műsorunkban. Egy kormányváltás évekre visszavetheti a nemzeti közösségi érzést - hangsúlyozta Szili Katalin Magyarország élőben című műsorunkban. A miniszterelnöki megbízott szerint, aki korábban az MSZP vezető politikusa volt, ha a balliberális pártok győznek 2022-ben, akkor a 11 év alatt kiépített nemzetpolitikai támogatási rendszert a feje tetejére állhat. Még több migránst engedne be Európába és hazánkba a baloldal, ebből azonban a Fidesz nem kér - hangsúlyozta a párt kommunikációs igazgatója. Hollik István közölte: joggal merül fel a kérdés, hogy mit jelentenek pontosan a menekültek jogai, amelyeket erkölcsi kötelességnek és a programja részének nevezett Karácsony Gergely a Die Zeit nevű német lapnak adott interjúban. „Amíg mi kormányzunk, illegális bevándorló Magyarországra nem teheti be a lábát” - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Fidesz választ vár arra, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester, a bevándorlás támogatásán túl, mit titkol még a választók elől. A DK bicskei utcafórumán arra kérték a résztvevők Gyurcsány Ferencet, nyugtassa meg őket, nem kell félniük, ha esetleg az ellenzék győzne, és a Fidesz támogatói az utcán tüntetnének - írja a pestisrácok.hu. A „szakemberei” már készülnek a tüntetőkkel szembeni keményebb intézkedésekre – mondta a DK elnöke. Gyurcsány Ferenc közölte: nem lesznek olyan naivak, mint 2006 őszén. Akkor a rendőrség brutálisan lépett föl a lemondását követelő tüntetőkkel szemben. Az Európai Bizottság nem engedheti meg magának, hogy pártpolitikai szereplő legyen, mert ez a magatartás előbb-utóbb szét fogja verni az Európai Uniót - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Interjút adott a Fox Newsnak Orbán Viktor. A beszélgetést készítő Tucker Carlson közölte: Magyarországon megvédik az embereket, különösen a családokat és a gyerekeket, ez a magyar kormánynak és Orbán Viktornak köszönhető. A 2015-ös migránsválság idején az egyetlen észszerű döntést választotta Magyarország, amikor Nyugat-Európa országaival ellentétben, nemet mondott a bevándorlásra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Fox News amerikai konzervatív televíziónak. A koronavírus-fertőzöttek száma 200,8 millió, az áldozatoké 4,26 millió világszerte. Beoltották koronavírus ellen a felnőtt lakosság felét péntekre Szerbiában. Olaszországban mától minden 12 éven felüli számára kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolás (zöld kártya) az éttermekben, a múzeumokban, az uszodákban és a fürdőkben, de a szabadtéri kulturális és sporteseményeken is. Az új típusú koronavírus kolumbiai változatát azonosították a brüsszeli nemzetközi repülőtérnek is otthont adó Zaventem egyik idősotthonában, a fertőzésben hét, teljes védettséggel rendelkező lakó meghalt - közölte a belga sajtó. Izraelben csak a koronavírus elleni tömeges oltással lehet elejét venni a járvány negyedik, delta variáns által okozott hulláma miatt várható szeptemberi zárlatnak - írta a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet. Ezrek rohanták meg az oltóközpontokat a Fülöp-szigetek fővárosában, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a koronavírus ellen be nem oltott lakosok nem kapnak segélyt, vagy otthon kell maradniuk a pénteken kezdődő és két hétig tartó karantén alatt. Több mint tíz rakétát lőttek Libanonból Észak-Izraelre, a Vaskupola légvédelmi rendszer azonban megsemmisítette a lövedék többségét - jelentette az izraeli közszolgálati rádió. Az afgán kormánycsapatok negyven tálib fegyveressel végeztek, köztük a szélsőségesek egyik jelentős parancsnokával a dél-afganisztáni Hilmend tartományban - közölte a hadsereg. A tálib lázadók Kabulban agyonlőtték az afgán kormány sajtófőnökét. A több mint háromszáz ember halálát követelő súlyos zavargások után átalakította kormányát Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök. Válsághelyzetet hirdetett az észak-macedón kormány az országban tomboló erdőtüzek miatt - közölte a Vesti.mk szkopjei hírportál. Több ezer lakos menekült el a görög fővárosból és környékéről az Athéntól északra negyedik napja tartó erdőtüzek elől a hőséghullám közepette. Negyvenhét éves korában elhunyt Gyukity István, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap hírigazgató-helyettese - közölte az MTVA. Nagy migrációs nyomás alatt áll Magyarország déli határa, háromszorosára nőtt a hatósági intézkedések száma tavalyhoz képest - jelentették be rendőri vezetők budapesti sajtótájékoztatójukon. Feladta magát a rendőrségen az a 39 éves férfi, aki ellen robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt adtak ki elfogatóparancsot. Lezuhant a Szabadság hídról, és meghalt egy 19 éves férfi péntek hajnalban Budapesten; a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baleset körülményeit. Hétfőtől nem közlekedik a H7-es HÉV augusztus 31-éig a Kvassay hídnál található ideiglenes végállomás bontása miatt. A csütörtöki vihar miatt 189 esetben avatkoztak be a tűzoltók, jellemzően leszakadt faágak, kidőlt fák miatt. A legtöbbször Békés és Csongrád-Csanád megyében kértek segítségét, de számos bejelentés érkezett Hajdú-Bihar megyéből is. Kovács Sarolta bronzérmet nyert a női öttusázók versenyében a tokiói olimpián. A karatés Hárspataki Gábor bejutott a 75 kilogrammos kategória elődöntőjébe a tokiói olimpián, így már biztosan érmes. A magyar férfi vízilabda-válogatott 9:6-ra kikapott a görög együttestől az elődöntőben a tokiói olimpián, így vasárnap a bronzéremért játszhat majd. A kajak egyesek 1000 méteres versenyének olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint viszi a magyar zászlót a tokiói olimpia vasárnapi záróünnepségén. Labdarúgó Konferencia Liga selejtező, 3. forduló első mérkőzés: Újpest FC - FC Basel (svájci) 1:2 A magyar válogatott küzdelmes mérkőzésen 3:2-re legyőzte Azerbajdzsánt a női röplabda Savaria Kupa nyitónapján. Lionel Messi nem marad az FC Barcelona labdarúgója - közölte a katalán klub a honlapján.