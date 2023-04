Újpesti Fidelitas: Visszaél az emberek pénzével az újpesti dollárbaloldal

Megosztás itt:

A kerület fideszes képviselője Facebook-bejegyzésében több botrányra is felhívta a figyelmet, megemlítette a Multisport bázison felállított 285 milliós konténereket és azt is, hogy a DK-s alpolgármester jogosítványát ittas vezetés miatt vonták be. Emellett szerinte Újpest utcái koszosak, elhanyagoltak, az utak kátyúsak és még azokat a felújításokat sem végezte el az ellenzék, amire még az előző városvezetés szerezte meg a pénzt.