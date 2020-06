Ujhelyihez köthető az álmentős videó

11 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4064 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 4 krónikus beteg. Ezzel 559 főre emelkedett az elhunytak száma, 2476-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1029 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 48 %-a budapesti. 283 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Az országos tiszti főorvos péntektől feloldotta a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt kórházi látogatási tilalmat. A szennyvízben mért koronavírus száma jelentősen csökkent Budapesten - tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Képviselőcsoportja az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordul az MSZP álmentős videója miatt. A V4NA hírügynökség információi szerint az MSZP által megrendelt és közzétett felvételt Ujhelyi István szocialista EP-képviselő egyik munkatársa készítette. Kuruzslás miatt jogerősen elítélték 2018-ban azt a nőt, aki az MSZP videójában mentősnek mondja magát és hazugságokat állít a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban - írja az Origo. Elutasította Gajda Péter kispesti polgármester azt a javaslatot, hogy az önkormányzat antikorrupciós bizottsága a veszélyhelyzetben kiesett másfél hónapnyi idővel hosszabb mandátumot kapjon és folytathassa, majd lezárhassa munkáját - írja a Magyar Nemzet. Zsigmond Barna Pál felszólította a IV. kerület ellenzéki polgármesterét, Déri Tibort és a baloldali pártokat, hogy fejezzék be az állampolgárok félretájékoztatását. Módosítják a lámpaprogramokat és a sávok kialakítását Budapesten több helyen is az autós közlekedés könnyítése érdekében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. Eleshet a tavaly elnyert vis maior támogatástól Bükkeszentlászló, mert Miskolc baloldali városvezetése nem biztosítja a pályázathoz szükséges 38 millió forintos önrészt - állítja a helyi Fidesz. A kormány a Balaton mellett áll, soha nem érkezett még ilyen volumenű fejlesztési forrás a tóhoz – mondta Bóka István balatonfüredi polgármester. Újabb tanárverés: Hajdúhadházon egy 15 éves diák vizsga közben támadt rá a tanárára. A nemrégiben történt hajdúhadházi eset arra világít rá, hogy indokolt a szigorítás az iskolai erőszak felszámolására - mondta Horváth László miniszterelnöki megbízott. Beszámoló készült a köztársasági elnök második megbízatásának első három évéről. Az évkönyv a Köztársasági Elnöki hivatal honlapjára került fel, az államfő a nyolc évvel ezelőtt teremtett hagyományhoz igazodva jelentette meg a kiadványt. A 270 projektelemet tartalmazó Modern városok program fele várhatóan jövőre elkészül – mondta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A magyar demokrácia él, az ország sikeres a koronavírus elleni küzdelemben - közölte Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a The Washington Post című amerikai lapban. Az elmúlt napokhoz hasonlóan továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában. Egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte 30 506-ot. A boszniaiak szerint újra korlátozó intézkedéseket kellene bevezetni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, Szerbiában pedig a választásokon is feltehetően kötelező lesz a védőfelszerelés viselése. A francia államtanács semmissé nyilvánította a tíz főt meghaladó gyülekezések tilalmát, amit a kormány rendelt el a koronavírus-járvány miatt július 10-ig életben lévő egészségügyi rendkívüli állapotra hivatkozva. Leváltották a chilei egészségügyi minisztert a Covid-19-betegségben meghalt emberek számáról érkező eltérő jelentések miatt. Kínában az elmúlt napon 57 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, ami a legmagasabb szám április 13-a óta. Ismét ezrek tüntettek francia nagyvárosokban a rendőri erőszak és rasszizmus ellen a koronavírus-járvány miatti gyülekezési tilalom ellenére. Az egyesült államokbeli Atlantában tüntetők lezártak egy autópályát és felgyújtották azt a Wendy's gyorséttermet, ahol előző este egy rendőr agyonlőtt egy fekete férfit. Lemondott Atlanta rendőrfőnöke alig egy nappal azután, hogy a város egyik rendőre agyonlőtt egy fekete férfit egy szondáztatást követő dulakodás nyomán. Folytatódtak a rasszizmus és a rendőri erőszak elleni tüntetések Ausztrália több városában szombaton, noha a hatóságok a koronavírus-járvány miatt arra kérték az embereket, maradjanak otthon. Elsüllyedt egy illegális bevándorlókat szállító csónak szombaton Líbia partjai közelében, sokan eltűntek, köztük két gyerek is - közölte a Nemzetközi Migrációs Szervezet. A Palesztin Hatóság havi 100 millió dolláros hitelért fordult az arab államokhoz a pénzügyi válság leküzdése érdekében. Fegyveresek megöltek legkevesebb 27 embert különböző támadásokban szerte Afganisztánban - közölték helyi tisztségviselők. Ismét tüntettek Libanon több városában az ország katasztrofális gazdasági helyzete miatt, az emberek a kormány lemondását követelték. Katonai akcióval fenyegette meg Dél-Koreát Kim Dzsong Un észak-koreai vezető húga közleményében, amiért Szöul szerinte nem tesz semmit a dél-koreai aktivisták szórólapkampánya ellen. Meghalt 19 ember, és 172 sérült szorult ellátásra, miután felrobbant egy tartálykocsi a kelet-kínai Csöcsiang tartományban. Elhunyt Dobos László, Karcag polgármestere. Hét migránst tartóztattak fel az egyenruhások Hercegszántó közelében – közölte a rendőrség. Öten sérültek meg egy közlekedési balesetben Békéscsabánál a 47-es úton – közölte a rendőrség. Labdarúgó NB I: Ferencváros - Kisvárda 1:0; Debrecen - Puskás Akadémia 2:2; Zalaegerszeg-Paks 3:3 Két magyar válogatott játékos, Fekete Bálint és Tóth Ádám is a Dabas VSE KC kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. Márton Anita olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok súlylökő 17,40 méteres eredménnyel megnyerte a Dél-alföldi dobóverseny-sorozat első állomását.