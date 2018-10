Ujhelyi mégis felszólalhat, váratlanul érte, Strassbourgból fordult vissza

Mégis felszólalhat a Sargentini-jelentést elítélő határozati javaslat Parlamenti vitájában Ujhelyi István. A Fidesz szerint mindenki véleménye fontos, így szót kaphat a szocialista EP képviselő is. A politikus már elindult Strasbourgba, de mikor megtudta a döntést, visszafordult.

„Ujhelyi EP képviselő úrnak nem kell félnie semmitől, a magyar emberek pontosan ismerik az ő véleményét. a képviselő úr megszavazta a Sargentini-jelentést, ami megtámadta Magyarországot" – így érvelt a külügy államtitkára, hogy miért ne szólaljon fel az szocialisták EP képviselője a Parlamentben. Szerdán ugyanis arról a határozati javaslatról vitáznak, amely elítélné a magyar jogállamiságot bíráló Sargentini-jelentés. Hétfőn a Fidesz frakcióvezetője bejelentette: mégis felszólalhat a baloldali politikus.

„Innen üzenem Ujhelyi képviselő úrnak, hogy ennek az ég világon semmi akadálya nincsen, támogatni fogjuk a kezdeményezését már csak azért is, mert szeretnénk módot adni neki arra hogy elmondja a Magyar Országgyűlésben, hogy miként változott meg 2015 és 2018 között az a véleménye, hogy semmilyen hetes cikkely szerinti eljárást nem támogat” – így Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

A Párbeszéd szerint borítékolható volt, hogy a kormány meghátrál az ügyben.

„A Párbeszéd azt gondolja, hogy van értelme, van tere is még a magyar Országgyűlésben az értelmes vitáknak, még hogyha a következményei viszonylag limitáltak is. Nagyon szeretnénk, hogy ha az EP képviselők. vagy a Magyar Országgyűlés képviselői elmondhatnák, hogy miért ítélte el az Európai Parlament kétharmados többsége a Fidesz kormányt és erre egy kiváló alkalom. Nem is értem, hogy a kormány maga miért ment bele ebbe az utcába, hiszen ebből jól nem jöhet ki” – mondta Tordai Bence, a párt képviselője.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint is van helye az ellenkező véleményeknek.

„A magam részéről azt gondolom, hogy mindenkit meg kell hallgatni - bár valóban ismerjük Ujhelyi István véleményét és szavazatát is, amelyet leadott az Európai Parlamentben - szerintem lehetőséget fog kapni arra, hogy elmondja az Országgyűlésben, hogy mit gondol és ezt mi is megfogjuk tenni. Lényeges az, hogy a magyar emberek és a nyilvánosság pontosan tudja, hogy ki mit gondol a bevándorlásról és milyen álláspontot foglal el ebben a kérdésben” – így Hidvéghi Balázs.

A Hír TV információja szerint a felszólalási lehetőség váratlanul érte Ujhelyi Istvánt, aki már elindult Strassbourg felé, de visszafordult, hogy felszólalhasson a magyar Parlamentben.