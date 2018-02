Újfajta összefogás formálódik Szekszárdon

Bár a tolnai megyeszékhely polgármestere, Ács Rezső néhány hete a migrációt mondta a város legnagyobb problémájának, most úgy tűnik, vannak ennél kényszerítőbb gondok is: három állami fenntartású iskolában is a szülők segítségét kérik a mosdók felújításához – tudta meg a Magyar Nemzet egy neve elhallgatását kérő szülőtől. Az iskolában, ahova a gyerek jár, 24 millióba kerülne a vizesblokk felújítása, jött is támogatás, de így is hiányzik nyolcmillió forint. A szülő azt mondja, nem is azt várják tőlük, hogy maguk adakozzanak, inkább azt, hogy vessék be a kapcsolataikat, azaz nekik kellene összetarhálni a pénzt.