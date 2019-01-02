2019. január 2.,
szerda, Ábel napja

Újév: tüntetéshullám és a Mindenki Magyarország Mozgalom

Hír TV

2019. január 2., szerda 19:01

2019 - tüntetéshullámmal indul az új év, ám úgy tűnik a résztvevők száma igencsak csekély. Újabb párt tör a politikai centrumba, ezúttal Márky Zay Péter próbálja újrafogalmazni az "igazi" konzervativizmust és a "valódi" kereszténydemokráciát. Vajon mit hoz az ellenzéki széthúzás Budapesten? Ezekre keressük a választ a mai Lapzártában, ahol Kósa András és Szajlai Csaba elemzik a helyzetet.

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