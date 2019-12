Újabb zaklatási ügybe keveredett Gréczy Zsolt

12 millióért kapott 100 négyzetméteres belvárosi lakást az önkormányzattól a Szeviép-ügy tanácsvezető bírója - ezt írja a pestisrácok.hu. A portál szerint nem csak a Szeviép-ügyben másodfokon felmentő ítéletet hozó bírói tanács tagja, Nóvé Ágnes lehetett összeférhetetlen önkormányzati céges szerződései miatt, hanem a tanácsvezető bíró, Kovalcsik Éva érintettsége is felmerülhet. Elismerte Tordai Bence, hogy a választások utáni osztozkodás során felesége is kapott posztot a II. kerületi önkormányzat városfejlesztési bizottságában. Külsős szakértőként segíti a testület munkáját. Arra a kérdésre, hogy nem érzi-e aggályosnak felesége foglalkoztatását, miközben a főváros cégeinek vezetőit indoklás nélkül küldi el a főpolgármester, nemmel válaszolt. Újabb nő vádolja zaklatással a DK frakció-szóvivőjét - írja a vadhajtások. Az internetes lap egy levelet közöl, melynek írója azt állítja, Gréczy Zsolt május óta üzenetekkel és önmagáról készített obszcén fotókkal bombázza őt. A büntetés-végrehajtási intézet javaslata ellenére helyezte feltételes szabadlábra a Szombathelyi Törvényszék azt a férfit, aki a hétvégén meggyilkolta két gyermekét, majd öngyilkosságot követett el – értesült a Magyar Nemzet. A napilap felidézi: ugyanezen a bíróságon döntöttek a Cozma-gyilkosság harmadrendű vádlottjának, Sztojka Ivánnak a feltételes szabadlábra helyezéséről is. Már az ellenzék is követeli a szocialista kispesti polgármester távozását. A Jobbik szerint a korrupciónak nincs pártszíne, aki a közpénzzel sajátjaként bánik, annak nincs helye a politikában. Pikó András elismerte, hogy a hivatalában még hétvégén is túlmunkát vállalnak a munkavállalók. Józsefváros polgármestere szerint csak így oldható meg, hogy a nyugdíjasoknak korábban megszavazott juttatásokat január végéig eljuttassák az érintettekhez. Aláírta az államfő a TB törvény december 11-én elfogadott módosítását egyúttal elrendelte annak kihirdetését. Áder János közleményében azt írta: az új törvény rendelkezései csak TB járulékot szándékosan nem fizetőket érinti. Várakozásokon felüli sikert ért el a családvédelmi akcióterv – írja a Magyar Nemzet. Fél év alatt összesen 90 ezer igénylés érkezett különböző támogatási formákra, így több százezer érintettnek sikerült segítséget nyújtani – olvasható a lapban. Újabb elemmel bővül a családi kedvezmények köre, január elsejétől a kereső tevékenységből származó jövedelmük után nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a nőknek, akiknek négy vagy több gyermekük van – mondta Tállai András a Magyar Nemzetnek. Több autópálya-szakaszt és egy Duna-hidat is átadnak jövőre - derül ki abból az interjúból, amely a Magyar Nemzetben jelent meg Mosóczi Lászlóval, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárával. Az idei évben 566 milliárd forintból valósultak meg útépítések és fejlesztések Magyarországon, ami rekordnak számít – jelentette ki Schanda Tamás, az ITM államtitkára. Az egész magyar tudományos élet jelentősen profitálhat az Oroszországgal közösen indított űrkutatási programból – jelentette ki Ferencz Orsolya a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos elmondta: a 2024–2025-ben a Nemzetközi Űrállomásra felküldendő magyar űrhajóst egy nyílt pályázat keretében választják ki és várhatóan 3-6 hónap közötti időt tölthet el az űrben. A téli szünetben - ahogyan az összes iskolai szünetben - is biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Jelentős támogatást nyújt a kormány januártól az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket nevelő családoknak és a felnőtteknek egyaránt - jelentette be Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Emlékerdőt avatott Kisszékelyen Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Kovács Zoltán - a 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos - elmondta: erdőt az ültet, aki önmaga és a közössége szempontjából is felelősséggel gondolkodik a jövőjéről. A balkáni útvonalon a migrációs válság kezdete óta nem volt tapasztalható a mostanihoz fogható aktivitás decemberben - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Magyarország határozottan támogatja az őshonos és nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelmét - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlésben. Szijjártó Péter kiemelte: hazánk mindig is határozottan lépett fel, és a jövőben is ezt fogja tenni a határon túli magyar közösségek érdekében. A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén - jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Beregszászon. Baloldali inkvizítorok boszorkányüldözést folytatnak Magyarország ellen, így bosszulva meg a kormány migrációs politikáját és keresztény-konzervatív elkötelezettségét - jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Libe-ülés után. Ludovic Orban román miniszterelnök szerint Románia a kisebbségi jogok védelmének az egyik legelismertebb modellországává vált. A kormányfő a nemzeti kisebbségek napja alkalmából kiadott üzenetében dicsérte a román kisebbségvédelmi modellt. Nem sikerült a Romániában kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Pártnak a képviselőház napirendjére tűznie a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről szóló, az ellenzéki szociáldemokraták és az RMDSZ által kifogásolt törvénytervezetet. Az Európai Bizottság nem tűri el az uniós pénzek helytelen felhasználását és a támogatásokkal elkövetett csalásokat, a korábbinál szigorúbban kíván fellépni az ilyen esetek elkövetőivel szemben - jelentette ki Johannes Hahn uniós biztos Strasbourgban. Zuzana Caputová szlovák államfő elfogadta Andrea Kalavská egészségügy-miniszter lemondását, és a tárca vezetésével a szociáldemokrata Peter Pellegrini kormányfőt bízta meg ideiglenesen. Ismét százezrek tiltakoztak a francia nagyvárosokban a nyugdíjreform ellen, miközben 13. napja közlekedési sztrájk is bénítja az országot. Édouard Philippe miniszterelnök jelezte: továbbra is eltökélt a reform végrehajtásában. Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter közölte, hogy az ügyészség kérelmezte parlamenti mentelmi jogának megvonását, mert júliusban, még belügyminiszterként nem engedélyezte 131 illegális bevándorló partra szállását. Minél gyorsabb politikai megoldást sürgetett a Líbiában kiújult fegyveres konfliktusra Luigi Di Maio olasz külügyminiszter. Az új amerikai szankciók nem fogják megakadályozni az Északi Áramlat 2 földgázvezeték megépítését - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Újrakezdésre ad lehetőséget az Oroszország és az EU kapcsolataiban az unióban végbement vezetőségváltás - írta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszijszkaja Gazeta című kormánylapban megjelent cikkében. Szükség van az együttműködés felújítására Oroszország és a NATO között a felgyülemlett problémák megoldása érdekében - jelentette ki Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke. Támadás alatt áll a globális menekültrendszer, a háború és üldöztetés elől menekülőket ellenséges politikai környezet fenyegeti - mondta António Guterres ENSZ-főtitkár az ENSZ menekültügyi megállapodásának elfogadása után egy évvel. Ambícióra, bizalomra és gyakorlatiasságra van szükség az Európai Unió céljai eléréséhez, valamint megfelelő „békemegállapodást" kell kötnie a természettel, ha meg akarja nyerni a klímaváltozás elleni küzdelmet - jelentette ki az Európai Tanács elnöke. Brit határőrök elfogtak 69 embert, aki illegálisan próbált meg átjutni a La Manche csatornán Nagy-Britannia irányába – közölte a brit belügyminisztérium. A brit belügyminisztérium friss adatai szerint meghaladta a 2,5 milliót azoknak a külföldi EU-állampolgároknak a száma, akik letelepedett státusért folyamodtak a brit hatóságokhoz. Az amerikai kormány nem tekinti népirtásnak az örmények lemészárlását a 20. század elején, az Oszmán Birodalom idején - szögezte le keddi közleményében Morgan Ortagus, az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Tokió követeli Oroszországtól, hogy azonnal engedje szabadon a minap feltartóztatott öt japán halászhajót a legénységével együtt - közölte Szuga Josihide japán kormányszóvivő. Legalább tizenkét elítélt meghalt, és tizenhárom megsebesült egy panamai börtönben kitört lövöldözésben - közölte a panamai kormány. Az indiai legfelsőbb bíróság elutasította egy nemi erőszakot és gyilkosságot elkövető férfi fellebbezését halálos ítélete ellen. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen gázoltak el egy férfit Tatán, az áldozat belehalt sérüléseibe - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Hivatalból soron kívüli, rendszerszintű vizsgálatot indít Kozma Ákos alapjogi biztos, hogy kiderüljön, hibáztak-e, mulasztottak-e a gyermekvédelmi szervek a vasárnapi győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Száztizenhét millió forint értékben több mint kilencezer hamis márkajelzésű ruhát foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az M43-as autópályán egy teherautóból. A magyar női vízilabda-válogatott 12:9-re győzött az orosz csapat vendégeként a világliga selejtezőjének második fordulójában. A magyar női röplabda-válogatott az Európa-liga arany divíziójának A csoportjába került Bulgáriával, Fehéroroszországgal és Franciaországgal együtt a luxemburgi sorsoláson. Feljutott a legmagasabb osztálynak számító divízió I/A-ba a magyar U20-as jégkorong-válogatott. A Falco KC Szombathely kilenc ponttal nyert a görög PAOK vendégeként a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában.