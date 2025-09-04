Újabb videó: Etyek, a Tisza Párt titkos Őszödje - Dálnoki Áron is lebuktatta Magyar Péteréket + videó

Megosztás itt:

A megdöbbentő kijelentés, amelyet Dömötör Csaba kormánypárti EP-képviselő hozott nyilvánosságra, a Tisza Párt hitelességét alapjaiban kérdőjelezi meg. A magyar választók jogosan kérdezik, hogy mit titkol még Magyar Péter és csapata, és miért félnek ennyire az igazságtól? Ez az etyeki botrány a Tisza Párt új Őszödje – és a választók nem hagyják magukat átverni!

A Tisza Párt titkolózása - Etyek mint az új Őszöd

Dálnoki Áron etyeki fórumon tett kijelentései kísértetiesen emlékeztetnek Gyurcsány Ferenc 2006-os balatonőszödi beszédére, amely a politikai hazugság szimbólumává vált. Míg Gyurcsány a választások után vallotta be a „reggel, éjjel meg este” hazudozást, addig a Tisza Párt már a kampány alatt lebukott. Dálnoki nyíltan kimondta: Teljesen egyetértek Magyar Péterékkel, hogy nem szabad bizonyos dolgokról beszélni, mert akkor szétkapnák...

Ez a cinikus hozzáállás nemcsak sértő a magyar emberekkel szemben, hanem világosan mutatja, hogy a Tisza Párt a választók megtévesztésére építi stratégiáját. Dömötör Csaba találóan nevezte a videót „Magyar Péterék új őszödi beszédének”. Az etyeki fórumon elhangzottak nem elszólások, hanem a Tisza Párt valódi arcát mutatják: ígérjenek bármit a kampányban, csak hogy megszerezzék a szavazatokat, az igazság pedig csak a választások után derül ki. Ez a taktika mélységesen alábecsüli a magyar választók intelligenciáját, akik átlátható és őszinte politikát érdemelnek.

Mit titkol a Tisza Párt a magyar választók elől?

A kiszivárgott videó és Dálnoki Áron szavai egyértelművé teszik, hogy a Tisza Párt gazdasági tervei olyan elemeket tartalmaznak, amelyek a választók számára elfogadhatatlanok lennének. Az Index korábbi riportja szerint a Dálnoki által koordinált gazdasági munkacsoport egy háromkulcsos, progresszív adórendszert dolgozott ki, amely drasztikusan megemelné a középosztály, különösen az egyszülős családok adóterheit. A jelenlegi egykulcsos, 15%-os személyi jövedelemadó helyett a tervek szerint az átlagbért keresők 22%-os, 1,25 millió forint felett pedig 33%-os adókulcsot fizetnének. Ez a magyar családok megélhetését fenyegető adóemelés egyértelműen az, amit a Tisza Párt titkolni próbál. De nem ez az egyetlen gyanús pont. A párt hallgatása más kényes kérdésekben – például az ukrajnai háborúval vagy az LMBTQ-témákkal kapcsolatos álláspontjukról – arra utal, hogy Brüsszel elvárásait követik, nem a magyar emberek érdekeit. Ez a titkolózás és a választók manipulálása világosan mutatja, a Tisza Párt nem a magyar érdekeket képviseli, hanem egy brüsszeli forgatókönyvet követ.

A magyar emberek nem felejtették el az Őszöd utáni gazdasági mélypontot, és nem hagyják, hogy Etyek egy új nemzeti tragédiává váljon. Álljunk ki a magyar érdekekért! A magyar választók átlátnak a Tisza Párt szitáján. Dálnoki Áron és Magyar Péter titkolózása nem más, mint a választók megcsúfolása. Ne hagyjuk, hogy a Tisza Párt hazugságai és brüsszeli kiszolgálása veszélybe sodorja hazánk jövőjét! Álljunk ki az egykulcsos adórendszerért, a családi adókedvezményekért és a magyar gazdaság stabilitásáért. A választás a mi kezünkben van – szavazzunk a magyar érdekekért, a biztonságért és a jövőnkért!

Forrás: Magyar Nemzet