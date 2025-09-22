Újabb vérontás Szíriában: civilek estek áldozatul

Megosztás itt:

Idén tavasszal hasonló támadásokról adott hírt az ENSZ emberi jogi hivatala, mely szerint az akkori erőszakos cselekmények során egész családokat, köztük nőket és gyermekeket is lemészároltak Szíria tengerparti térségében. A szervezet akkor 111 civil halálát erősítette meg, de valószínűsíthetően a tényleges áldozatok száma ennél jóval magasabb. A Latakia térségében élő civilek Libanon felé menekülnek.

A mostani beszámolók szerint öt nő és két gyermek halt meg Umm Tina faluban, Deir Hafer település közelében, Aleppo tartományban, egy "a szíriai hadsereg tagjai" által végrehajtott bombázásban – számolt be a civil szervezet. Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója szerint ez a hónapok óta legsúlyosabb veszteség a régióban.

