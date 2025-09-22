Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Újabb vérontás Szíriában: civilek estek áldozatul

2025. szeptember 22., hétfő 07:35 | Magyar Nemzet
Szíria

Hét civil vesztette életét Észak-Szíriában, miután a kormányerők támadást indítottak egy térségben, ahol a kurdok fegyveresei és a Szíriai Demokratikus Erők csaptak össze.

  • Újabb vérontás Szíriában: civilek estek áldozatul

Idén tavasszal hasonló támadásokról adott hírt az ENSZ emberi jogi hivatala, mely szerint az akkori erőszakos cselekmények során egész családokat, köztük nőket és gyermekeket is lemészároltak Szíria tengerparti térségében. A szervezet akkor 111 civil halálát erősítette meg, de valószínűsíthetően a tényleges áldozatok száma ennél jóval magasabb. A Latakia térségében élő civilek Libanon felé menekülnek.

A mostani beszámolók szerint öt nő és két gyermek halt meg Umm Tina faluban, Deir Hafer település közelében, Aleppo tartományban, egy "a szíriai hadsereg tagjai" által végrehajtott bombázásban – számolt be a civil szervezet. Rami Abdel-Rahman az OSDH igazgatója szerint ez a hónapok óta legsúlyosabb veszteség a régióban.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Opitz Barbi sokkolta Velencét

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

Mi történt? Rejtélyes körülmények között eladták volna Zámbó Jimmy csepeli villáját?

A Fidesz-KDNP győzött Józsefvárosban, de a 444 nem bírta elviselni: inkább hazudtak az eredményről

Újabb gyöngyszem kapható a Lidlben – Most 6 darabot adnak 1799 forintért

Durvultak a madridi játékosok a Barcelona ellen, Flick megbüntette csapata hősét

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

NB II: a 7. forduló mérkőzései – élő eredménykövető!

Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata

További híreink

Csapokat elzárni – elkészült az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomag javaslata

Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó

Újraindult a forgalom a Keleti pályaudvaron

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
4
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
5
12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán
6
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
7
Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó
8
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket
9
Csörte – Fegyverrel ment a tiszás lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz + videó
10
Lövöldözés, gyújtogatás, késelés: a svédek megelégelték a kormányuk tehetetlenségét + videó

Legfrissebb híreink

Erősödött a forint árfolyama

Erősödött a forint árfolyama

 Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Kezdődik a parlament őszi ülésszaka

 Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!