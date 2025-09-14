Újabb tiszás öngól + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt alelnökének szavai megerősítik azt, amiről korábban Magyar Péter is beszélt, mégpedig a szuverenitás feladásáról. Ez a gyakorlatban már eddig is Brüsszel álláspontjának kötelezettségszerű átvételét jelentette – részletezte a Magyar Nemzet.

Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Én azt a képet hadd használjam, hogy nyilván olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság – ilyen is van ugye –, amikor nyilván, amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja

– hangoztatta Magyar Péter alelnöke a Tisza Párt egyik budapesti fórumán - egy újabb kiszivárgott hangfelvétel alapján.

De nem csak Tarr Zoltán gondolja örömtelinek, ha Magyarország lemondana a szuverenitásáról, ugyanis korábban maga a Tisza Párt elnöke is beszélt erről.

Valóban, egy pici részéről a nemzeti szuverenitásról le kell mondania annak a tagállamnak, amelyik be akar lépni, csatlakozni akar az Európai Ügyészséghez

– jelentette ki korábban Magyar Péter.

Tarr Zoltán egy hosszú monológban pedig azt fejtegette, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői már most kiválóan együttműködnek az Európai Bizottsággal, és képesek szembemenni hazájuk érdekeivel is.