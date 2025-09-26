Újabb Tisza Párt-közeli szakértő szólta el magát + videó

Megosztás itt:

Simonovics András: "Azt gondolom, hogy helyes, hogy most a legfontosabb, legégetőbb sebeket rendeznék és akkor lehetne gondolkodni középtávú, meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni, először nyerjük meg a választást."

Újabb Tisza-párt közeli szakértő szólta el magát. Ezúttal Simonovics András közgazdász a politikai formáció nyugdíj politikai elképzeléséről úgy fogalmazott az ATV-ben, hogy ameddig a Tisza Párt nem nyeri meg a választást, addig ne mondjanak részleteket a terveikről.