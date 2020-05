Újabb tévedés az MSZP oktatási szakpolitikusától

3065-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 12 krónikus beteg, ezzel 363 főre emelkedett az elhunytak száma, 709-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1993 fő. Az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 51%-a budapesti vagy Pest megyei. 982 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. Az egészségügyi ellátások fokozatosan indulnak újra, csak előzetes telefonos bejelentkezés után vehetők igénybe - hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. Rémhírterjesztés miatt 83 esetben indult eljárás - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Kiss Róbert közölte: a hatósági házi karanténban lévőket mostantól elektronikusan is ellenőrizhetik, az erről szóló jogszabály megjelent a Magyar Közlönyben. A koronavírus-járvány második szakaszában is az a cél, hogy minden pillanatban legyen elegendő egészségügyi védőfelszerelés a „frontvonalban" dolgozóknak - mondta Menczer Tamás államtitkár. Kereszténydemokrata képviselők kezdeményezésére politikai nyilatkozatot fogadott el az Országgyűlés a gyermekek és nők védelmének fontosságáról, valamint az isztambuli egyezményhez való csatlakozás elutasításáról. Közösen tiltakozott több ellenzéki képviselőnő, miután KDNP-s politikusok kezdeményezésére a parlament politikai nyilatkozatban utasította el az isztambuli egyezményhez való csatlakozást. Az ellenzék hagyja abba a hergelést! - így reagált a Fidesz-frakció arra, hogy ellenzéki képviselőnők tiltakoztak, mert Magyarország nem csatlakozik az isztambuli egyezményhez. Az isztambuli egyezményben olyan, „ideológiailag terhelt pontok" található , amelyek kötelezővé tétele káros lenne a magyar társadalomra, ellentétes lenne a magyar alaptörvénnyel és a józan ésszel - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. Csepel polgármestere, Borbély Lénárd megengedhetetlennek tartja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester antidemokratikus módon, titokban, a csepeli önkormányzat megkerülésével akart a kerület belvárosában hajléktalanszállót létrehozni. Egymilliárd forinttal támogatja a kormány a koronavírus járvány miatt munka nélkül maradt független művészeket, a támogatás csaknem 3000 művészt érint - közölte Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az Exim Bankról szóló törvényjavaslat célja, hogy Közép-Európa leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszerét hozza létre Magyarországon hosszú távon is - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Elindult a jegybank állampapír-vásárlási programja. A magyar kormány mindenki számára garantálja, hogy a koronavírus-járvány után is képes lesz tisztességes munkából ellátni a családját, továbbá annyi munkahelyet fognak teremteni, amennyit a vírus „elpusztít” – mondta Novák Katalin államtitkár. A munkahelyeket teremtő új befektetéseknek köszönhetően Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból - közölte a külgazdasági és külügyminiszter a török Yaris Kabin beruházását bejelentve. Szijjártó Péter elmondta: a 6,5 milliárd forint értékű beruházással 150 munkahely jön létre Fejér megyében, a Dunaújváros melletti Iváncsa ipari parkjában. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója szerint a gyors kormányzati intézkedéseknek köszönhetően minden esély megvan arra, hogy a magyar turizmus régiós viszonylatban is megőrizze versenyképességét. Továbbra is elvárjuk a bocsánatkérést azoktól, akik hetek óta alaptalanul vádolnak minket és rosszindulatú álhíreket terjesztenek - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Elutasította a román szenátus a kisebbségek személyi elvű autonómiájáról szóló kerettörvénynek, illetve a magyar közösség személyi elvű autonómiastatútumának tervezetét, amelyet 16 évvel ezelőtt terjesztett be az RMDSZ több képviselője. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács a román legfelsőbb bíróságon feljelentette uszításért Klaus Iohannis román elnököt. Világszerte több mint 3,5 millióan fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 251 562 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az országos karantén érvényben marad a május 22-i lejárta után is Ukrajnában, de enyhíteni fognak egyes korlátozásokon - közölte Denisz Smihal ukrán miniszterelnök. Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országokban, és lassan a választási kampány is folytatódik ott, ahol korábban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották a voksolást. Ismét meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt bevezetett határigazgatási szigorításokat Németországban, a korlátozások május 15-ig változatlanul érvényesek. Franciaországban mintegy 25 ezerre nőtt a Covid-19 betegségben elhunytak száma. Spanyolországban új koronavírust eddig 219 329 esetben igazolták PCR-teszttel, a fertőzöttek közül 25 613-an vesztették életüket. Olaszországban 213 ezer koronavírus-fertőzöttet tartanak számon, a járvány következtében 29 315-en vesztették életüket. Belgiumban átlépte az 50 ezret az igazolt fertőzöttek száma, több mint 8 ezer haláleset köthető a vírusfertőzéshez. Hollandiában meghaladta a 41 ezret a fertőzöttek száma, a járvány következtében 5168 elhunytat tartanak nyilván. A koronavírus okozta járvány terjedésének fékezése érdekében elrendelt holland kormányzati intézkedések ellen szervezett tüntetést oszlatott a fel a rendőrség Hágában – mintegy harminc tüntetőt előállítottak. Izraelben csütörtöktől kinyithatnak a plázák a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások újabb enyhítéseként. Koronavírus-fertőzésben elhunyt Jevgenyij Mikrin, az űrrakétákat építő orosz Energija vállalat főkonstruktőre. Csak ősszel indulhat újra a Lufthansa Group, a német légitársasági csoport 100 géppel csökkenti flottáját és 10 ezer ember elbocsátásra készül - mondta Carsten Spohr vezérigazgató. Készültségbe helyezte hadseregét Venezuela, miután az elnök bejelentette, hogy vasárnap hajnalban egy tucat fegyveres próbált puccsot végrehajtani a kormányzat ellen. Kísérleti űrhajót indított útnak Kína a Hajnan szigetén található Vencsang kilövőállomásról. A Fővárosi Főügyészség indítványára letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a megalapozott gyanú szerint végzett édesapjával, az országosan ismert színésszel - közölte a fővárosi főügyész. Három ember ellen emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség a Békés megyei Tótkomlósnál 2017 októberében történt buszbaleset ügyében, az oldalára borult járműben 33 munkás sérült meg. Ötven cégből álló, másfél milliárd forint költségvetési kárt okozó számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Pénteken kezdődik a Nyugati pályaudvar tetőszerkezetének felújítása, a hét hónapig tartó munkálatok alatt a pályaudvar utascsarnoka zárva tart - mondta Mosóczi László, az ITM közlekedéspolitikáért felelős államtitkára. Jövő májusban rendezik a budapesti vizes Európa-bajnokságot - jelentette be az Európai Úszó Szövetség. Vincze Balázs lesz Benedek Tibor utódja az UVSE vízilabdacsapatának vezetőedzői posztján. A mérkőzések során öt játékost lehet majd cserélni, amikor újraindul a magyar labdarúgó-idény - derül ki az MLSZ elnökségi határozatából. Tizenegy csapat nyújtotta be nevezését a magyar bázisú nemzetközi jégkorong Erste Liga 2020/2021-es idényére.