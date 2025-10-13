A Tisza újabb sokkoló adótervei derültek ki egy kiszivárgott felvétel szerint + videó

Megosztás itt:

"Tényleg sajnálom, hogy nem tudok olyan részleteket mondani, amik már alakulnak, de hozzáteszem, hogy egyébként a gazdaságpolitika egy olyan hálás terület, hogy igazából az, ami irányt akarunk venni azt egyébként Csehország, Lengyelország veszi" - erről beszélt egy a Tűzfalcsoport által nyilvánosságra hozott felvételen a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője.

Dálnoki Áron rámutatott: a cseh és a lengyel kormány gazdaságpolitikáját követik.

Ezek a kormányok megemelték az ingatlanadót, valamint az alkohol és a dohánytermékek adót is.

Dálnoki emellett a magyar munkaerőről is lesújtóan nyilatkozott.