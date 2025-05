Újabb termékekre terjesztik ki az árrésszabályozást + videó

Megosztás itt:

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón kiemelte: a kabinet célja továbbra is az, hogy gátat szabjon az indokolatlan áremelkedéseknek, ezért a háztartási cikkek és drogériás termékekre is árrésszabályozást vezetnek be.

A miniszter kitért a 2026-os költségvetésre, amely mint mondta a forrásokat nem Ukrajnára, hanem a magyar családokra fogja fordítani. A büdzsé egyebek közt magába fogja foglalni a nyugdíjemelés és a minimálbéremelésre szánt forrásokat is.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter:"A következő évi költségvetésben családpolitikai célokra 4800 milliárd forint áll rendelkezésre. Hogy ha ehhez hozzávesszük, hogy a rezsivédelemre is valamivel több mint 800 milliárd forintot biztosít a költségvetés, akkor pontosan 6500 milliárd forintról beszélünk. "

Gulyás Gergely hozzátette: a jövő évi költségvetés kiegyensúlyozott, amely lehetőséget ad a gazdasági fejlődésre és előrelépésre is.