Újabb tagokkal bővült a milliomosok és milliárdosok köre 2021-ben

Megosztás itt:

A Szerencsejáték Zrt. termékpalettáján egyértelműen a számsorsjátékok fogadói közül került ki a legtöbb milliomos és milliárdos, hiszen 2021-ben az Ötöslottón 1294 nyertes, a Luxoron és a Kenón 113-113, a Puttón 228, a Jokeren 267, a Skandináv lottón 20-an örülhettek millióknak, az Ötöslottón pedig 3 fogadó milliárdokkal is gazdagodott, közülük ketten 1,5 milliárd, egy további szerencsés pedig közel 3 milliárd forintos összeget vihetett haza. A Hatoslottó idén 8 játékost gazdagított milliókkal, köztük egy szerencsés karácsony este nyerte meg a játék történetének legmagasabb összegű, 3,165 milliárd forintos főnyereményét. E mellett igazán jövedelmezőnek bizonyult a 2021-es év az Eurojackpot játékosnak is, ugyanis január 29-én az év legnagyobb nyereményét, bruttó 4 milliárd forintot vihetett haza egy magyar játékos. Rajta kívül az év folyamán további 64 nyertes vihetett haza egymillió forint feletti összeget, köztük 15-en tízmilliót, 7-en pedig százmilliót meghaladó összeggel gazdagodtak az Európa több országában is elérhető lottójátékon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kaparós sorsjegyekkel 642 játékosunk lett milliomos, 93-an a Kaszinó sorsjegyünkkel összesen 430 millió forintnyi nyereményt vihettek haza, a Havi Bónusszal pedig 89-en nyertek milliós nagyságrendű összeget. További érdekesség, hogy Varázsfőzet sorsjegyünk csupán szeptember óta elérhető, 4 hónap alatt már 27 játékost tett milliomossá, ők összesen 395 millió forintot nyertek.

A Játék összeköt! befogadó játszótérépítési programunkat támogató, limitált kiadású Nagykarácsony sorsjegy november 5. óta gyűjti a nyerteseket, eddig 120 szerencsés összesen 300 millió forintnak örülhetett. Az e-sorsjegyet választók között 22 szerencsés kapart virtuálisan nagy összeget, köztük egy szerencsés 25 millió forintot nyert a Szuper Black Jack e-sorsjeggyel júniusban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Sportfogadási termékeink idén kimagasló árbevételt generáltak, ennek egyik jele, hogy az egymillió forint feletti kifizetések száma a tavalyi évhez viszonyítva majdnem megnégyszereződtek a Tippmixen, míg a Tippmixprón ötszörösére emelkedtek 2020-hoz viszonyítva. Míg előbbi játékunkon 461, addig a Tippmixprón 427 esetben ért hétszámjegyű összeget a tét. A Totón 62, míg a Góltotón 4 fogadó tudása és szerencséje kamatozott nagy összegben. A Kincsem+ és a Kincsem+ TUTI játékokkal 80 játékosunk nyert hétszámjegyet meghaladó összeget, ők összesen 405 millió forintot meghaladó nyereményt zsebelhettek be, a legnagyobb nyeremény pedig megközelítette a százmilliós összeget, ugyanis egy szerencsevadász 92 963 520 forintot nyert.

A Szerencsejáték Zrt. 2021 során többször is szervezett ún. sorsjegy akció sorsolásokat, amelyekkel akár nyeretlen szelvény vagy sorsjeggyel is lehetett játszani, ilyen formában mintegy száz játékos örülhetett milliós nagyságrendű nyereményének.

Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció