Újabb szülői kör kapja meg az élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet

Orbán Viktor kiemelte: a magyarság jövője az édesanyák kezében van, ezért a kormány célja, hogy minden lehetséges módon megerősítse a családokat. Aki legalább három gyermeket vállalt, függetlenül a gyermek korától, élete végéig nem fizet személyi jövedelemadót. Ez kétszázötvenezer magyar édesanyát érint most, és január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig szja-mentessé válnak” – mondta a kormányfő. A döntés nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi üzenet is: az anyaság megbecsülése a nemzet jövőjének alapja.

A miniszterelnök szerint a családpolitika soha nem pusztán anyagi kérdés, hanem a közösség fennmaradásának záloga. Az édesanyák pénzügyi stabilitása és biztonsága meghatározza, hány gyermeket vállalnak, és milyen jövő épül Magyarországon.

Fotó: Shutterstock