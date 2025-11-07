Keresés

Belföld

Újabb szülői kör kapja meg az élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet

2025. november 07., péntek 10:14 | Origo
Hollik István Orbán Viktor kétgyermekes édesanyák élet végéig tartó személyi jövedelemadó-mentesség

A kormány tovább bővíti az édesanyáknak járó adókedvezményeket – jelentette be a miniszterelnök péntek reggeli interjújában, ezúttal Washingtonból. A Hollik István által közzétett videóban Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig személyi jövedelemadó-mentességet kapnak.

  • Újabb szülői kör kapja meg az élethosszig tartó személyi jövedelemadó-mentességet

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Orbán Viktor kiemelte: a magyarság jövője az édesanyák kezében van, ezért a kormány célja, hogy minden lehetséges módon megerősítse a családokat. Aki legalább három gyermeket vállalt, függetlenül a gyermek korától, élete végéig nem fizet személyi jövedelemadót. Ez kétszázötvenezer magyar édesanyát érint most, és január 1-től a kétgyermekes édesanyák is életük végéig szja-mentessé válnak” – mondta a kormányfő. A döntés nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi üzenet is: az anyaság megbecsülése a nemzet jövőjének alapja.

A miniszterelnök szerint a családpolitika soha nem pusztán anyagi kérdés, hanem a közösség fennmaradásának záloga. Az édesanyák pénzügyi stabilitása és biztonsága meghatározza, hány gyermeket vállalnak, és milyen jövő épül Magyarországon.

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

