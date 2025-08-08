Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 08. Péntek László napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Újabb sztrájkra készülnek a pécsi buszsofőrök + videó

2025. augusztus 08., péntek 19:20 | Hír TV

Augusztus 31-től határozatlan ideig állnának le, ha nem kapják meg a 3,5 százalékos alapbéremelést, amiről korábban már ígéretet kaptak. Az iskolakezdés idejére időzített munkabeszüntetés nagyobb fennakadást okozhat, mint a nyári, kétnapos sztrájk.

  • Újabb sztrájkra készülnek a pécsi buszsofőrök + videó

További híreink

Orbán Viktor: Közelítünk a ponthoz, ahol anyagi értelemben sem járnak rosszabbul azok, akik gyermeket vállalnak, mint akik nem

Menczer: Amíg a magyar kormány lehetőséget adna a fiataloknak, addig Magyar Péter elvenné ezt tőlük + videó

Kőkemény retró kvíz: emlékszel még, mi mennyibe került régen? – Teszteld az emlékeid

Menczer Tamás: Én ezt gondolom a fideszesekről. Egészen mást, mint Kéri László! + videó

Zacher Gábor lett a magyar Forma–1 sztárja – megszólalt a táncos mentős: „Ez jellemző a mi korosztályunkra...”

Gulácsi Péter sorsát közvetlenül befolyásoló döntés született Lipcsében

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Szexviccel szórakoztak az ukránok a Paks kiütése után

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

További híreink

Zelenszkij felsorolta, mely országok zsoldosai harcolnak az ukránok ellen

Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó

Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Zaharova: Zelenszkij lépése álságos és erkölcstelen
2
Nemzetközi Büntetőbíróságra küldenék Giorgia Melonit + videó
3
Már Mexikó is riadót fúj London miatt
4
Menczer Tamás: még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik 2/3 is + videó
5
Vezércikk – Lánczi Tamás feljelenti Fleck Zoltánt + videó
6
Ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter terjeszt + videó
7
Nem tájékoztatták Magyar Péterék a nagyadorjáni polgármestert, hogy pártrendezvényt tartanak + videó
8
Kikapott az ETO FC Svédországban
9
Sokkoló késelést történt Szolnokon
10
Háború Ukrajnában: Napokon belül találkozhat egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin + videó

Legfrissebb híreink

Letartóztatták a miniszterelnök megölését

Letartóztatták a miniszterelnök megölését "megrendelő" férfit

 Elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság annak a fiatal férfinak a letartóztatását, aki "megrendelte" a miniszterelnök megölését - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egy hónapos kényszerintézkedést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kell végrehajtani.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

Magyar Péter ismét elszólta magát + videó

 A Tisza Párt elnöke tiszaalpári fórumán a magyar oktatási rendszert dicsérte meg egy váratlan kérdés után. Majd, érezve, hogy elszólta magát, gyorsan korrigált, hangsúlyozva, hogy valójában a családi nevelés a fontos.
A nyár egyik slágere, a kovászos uborka + videó

A nyár egyik slágere, a kovászos uborka + videó

 Az idei nyár kedvezett a termésnek, így a hazai piacokon bőséges és szép uborkakínálat fogadja a vásárlókat. A nyár egyik slágere, a kovászos uborka pedig minden eddiginél népszerűbb – sokan már saját recepttel készítik az otthoni savanyúságot.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!