Újabb szigorítások jöhetnek a dohányzás elleni küzdelemben

További szigorításokra lehet szükség a dohányzás elleni küzdelemben – írja a Figyelő. A hetilap úgy értesült, hogy a miniszterelnök nem elégedett a dohányzók számának csökkenésével. A WHO szerint továbbra is a dohányzás a szívbetegségek és a stroke vezető oka Magyarországon. A cikk idézi Joó Tamást, a Semmelweis Egyetem közgazdászát, aki egy konferencián számolt be arról, hogy a dohányzás itthon közvetlenül 20 ezer halálesetért felelős évente. Emiatt társadalmi szinten 441 milliárd forint veszteség keletkezik.