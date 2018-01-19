2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Újabb százmilliókat költenek Lázárék tanácsadásra

Hír TV

2018. január 19., péntek 13:23

442 millió forintot költ jogi tanácsadásra a Miniszterelnökség az SBGK ügyvédi irodánál és az Ész-Kernél.

Az uniós Közbeszerzési Értesítőben jelent meg a hirdetmény, amelyből kiderül, hogy csak egy induló volt a megbízásért, ez pedig a két cég által közösen alkotott konzorcium volt – korábban is nyertek már közösen megbízást, akkor összesen tízmilliárdért adhattak tanácsokat Lázár Jánoséknak.

A hódmezővásárhelyi Ész-Ker a miniszter bizalmi köréhez tartózik, az SBGK ügyvédi irodának pedig az a Bajkai István is a tagja, aki Orbán Ráhel jogi képviseletét is ellátta, most áprilisban pedig a Fidesz színeiben indul Terézvárosban egyéni képviselőként.

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