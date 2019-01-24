2019. január 24.,
csütörtök, Timót napja

Újabb szakaszban a Stop Soros miatti eljárás

Hír TV

2019. január 24., csütörtök 19:02, frissítve: csütörtök 19:24

Újabb szakaszba lépett a Stop Soros törvénycsomag miatti uniós kötelezettségszegési eljárás.

A Jobbik arra buzdítja az embereket, hogy a tüntetéseket vigyék be az önkormányzati ülésekre.

Ezekről lesz szó a Lapzártában 20.30-tól.

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