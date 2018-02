Újabb sorvezető a fideszeseknek: Orbánt támadja Brüsszel az OLAF-jelentéssel

Központi kommunikációs sorvezetőt kaptak a fideszes politikusok az Elios-ügyben – a Magyar Nemzet birtokába került levél szerint. A pártközpont pontról pontra elmagyarázza a kádereknek, hogy szajkózzák azt, hogy az OLAF-jelentés „brüsszeli kampányjelentés” és a cég nem is a miniszterelnök vejéé.

A kommunikációs direktíváról próbáltuk megkérdezni a KDNP országgyűlési képviselőjét erről egy mai sajtótájékoztatón, de Hollik István válasz helyet többször is felmondta azt előírt szöveget.

„Önök is azért hozzák ide minden egyes alkalommal ezt a kérdést, mert önöknek is az a célja, hogy ezt az ügyet fenntartsák. Mi pedig erre ezt tudjuk válaszolni. Akárhányszor, akárhogyan kérdezik meg, ugyanez lesz a válaszunk: ez, mi úgy gondoljuk, hogy Brüsszel beavatkozása a magyar választási kampányba. Ennél többet pedig nem tudunk róla mondani. Még egyszer, azt viszont helyesnek tartjuk, hogyha az OLAF minden felvetését a magyar hatóságok megvizsgálják” – válaszolta a KDNP-s országgyűlési képviselő.

Hozzák nyilvánosságra

A szocialisták továbbra is az Eliost érintő teljes OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalát követelik. Harangozó Tamás szerint Orbán Viktornak nem egy sorvezetőnek nevezett hazugsággyűjteményt kellene párttársainak küldeni, hanem a parlament előtt kellene vallomást tennie a családjáig érő botrány miatt.

„Orbán Viktor most azt várja el az embereitől, hogy a nyilvánosság előtt hazudjanak és álljanak ki a családjáig érő bűnszervezet mellett. Aki ennek tudatában védelmébe veszi, az egyértelműen közösséget vállal a bűnszervezettel. Orbánnak nem egy sorvezetőnek nevezett hazugsággyűjteményt kell küldenie a képviselőinek, hanem a teljes OLAF-jelentést kellene nyilvánosságra hoznia, és a parlament nyilvánossága előtt kellene vallomást tennie. Az újabb hazugságokkal való bűnpártolás nem más, mint egy reménytelen helyzetben lévő párt kétségbeesett próbálkozása” – mondta Harangozó Tamás országgyűlési képviselő.

Tudták, hogy bűncselekmény

Tudták, hogy amit tesznek bűncselekmény a közvilágítási pályázatoknál, de a miniszterelnök veje és üzlettársa azzal is tisztában volt, hogy ellopják az unió pénzét. Ez derül ki a 24.hu mai összeállításából az Elios-ügyről, amelyet az OLAF jelentése alapján készítettek. Ebből kiderül, hogy Hamar Endre, aki egy tanácsadó cégen keresztül részt vett a pályázatok előkészítésén, tulajdonos volt a tendereket végül megnyerő Elios Zrt.-ben is. A cégek, amelyek látszatra független árajánlatot adtak be a különböző városok lámpatendereire, valójában összejátszottak, ebben Hamar Endre volt a kulcsfigura. A cél az volt, hogy felsrófolják az árat és magasabb támogatást lehessen kérni Brüsszeltől.

Poltot kérdezik Hamar Endréről

Az ügyészségnek már meg kellett volna gyanúsítania, de legalább tanúként kihallgatnia Hamar Endrét – véli Szigetvári Viktor. Az Együtt írásbeli kérdéssel fordul Polt Péter legfőbb ügyészhez az ügyben. A párt az ügyvéd budapesti irodája előtt tartott sajtótájékoztatót, a több száz milliós gellérthegyi luxusingatlant tavaly vásárolta. „Az Együtt újra írásbeli kérdéssel fordul Polt Péterhez, annak érdekében, hogy választ kapjunk arra, hogy miközben teljesen világos, hogy az OLAF-jelentés feltárta az összes okiratot és digitális bizonyítékot a LED-es lámpa mögötti csalásról, ki kell derülnie annak az Együtt álláspontja szerint, hogy kihallgatták-e Hamar Endrét tanúként vagy gyanúsítottként, és ha nem tették, akkor miért nem tették” – fogalmazott Szigetvári Viktor, a párt miniszerelnök-jelöltje.

Kalocsán is trükköztek

Kalocsán pontról pontra ugyanazt a trükköt alkalmazták az Elios lámpapályázatán, mint Szolnokon – derül ki a Csalás Elleni Európai Hivatal jelentéséből, amit az MSZP hozott nyilvánosságra. A Bács-Kiskun megyei város fideszes vezetése az utolsó pillanatban megváltoztatta a pályázati kiírás feltételeit, megteremtve annak a lehetőségét, hogy a Tiborcz-féle Elios drágább ajánlattal is nyerni tudjon. Az OLAF megállapítása szerint itt is megjelenik a módosított lámpaélettartam, amely nélkül nem is lett volna támogatható a beruházás – de személyi összefonódás is van a nyertes cég és a pályázati közreműködők között. Az MSZP szerint a szervezett csalás gyanúját erősítik az OLAF megállapításai.

„A 2000-es évek elején a Démász Kalocsán és még 200 településen energiahatékony lámpatestekre cserélte le a régieket. Kalocsa esetében 410 millió forintról beszélünk, amely pénzt a kalocsaiaktól és a környező települések lakóitól vették el. Ezt a pénzt költhettük volna a kalocsai kórházunkra, a kórtermek felújítására, orvosi műszerek és berendezések vételére” – nyilatkozta Angeli Gabriella, az MSZP–Párbeszéd országgyűlésiképviselő-jelöltje.

Tamásiban és Pakson is az Elios

Tolna megyében nem csak Szekszárdon, de Tamásiban és Pakson is dolgozott az Elios a közvilágítás felújításán. A Jobbik önkormányzati képviselője már az OLAF-vizsgálat előtt több alkalommal jelezte, Szekszárdon rossz minőségben végezték el a munkát. A párt reméli, hogy a nyomozás minden visszaélést ki fog deríteni és azokat, akiknek a felelősségét megállapítják, megbüntetik. „Követeljük azt, hogy minden esetben a hatóságok korrektül vizsgálják ki ezeket a közbeszerzéseket, illetve az utána történt munkák kivitelezésének minőségét, illetve az a körüli pénzek mozgását. Gyakorlatilag az OLAF-jelentésekből már tudhatjuk, hogy óriási szabálysértésekre, bűncselekményre utaló jelek vannak” – közölte Szabó Balázs országgyűlésiképviselő-jelölt.