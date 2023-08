Újabb részletek derültek ki a dollárbaloldal adománygyűjtéseivel kapcsolatban

Megosztás itt:

Több mint egy éve dagad a baloldal finanszírozási botránya, amelyben kiderült, hogy több milliárd forintnyi külföldi támogatást kapott az ellenzék a 2022-es választási kampány időszakában. Ezt követően azonban kiderült az is, hogy nem csak a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje, Márki Zay Péter, hanem Budapest első embere is külföldről kapott jelentős összegeket.

Mióta nyilvánosságra hozták Karácsony 99 elnevezésű mozgalmának kétes pénzügyeit, a főpolgármester nem adott érdemi választ arra, hogy honnan kapott több mint félmilliárd forint értékben fontot és eurót. Azt állítja az adományokat Magyarországon elhelyezett adománygyűjtő dobozokból szedték össze.

Most azonban az is kiderült, hogy már öt évvel ezelőtt is homályosan folyt a kampányok finanszírozása a baloldalon. Az akkori országgyűlési választásokon elindult az Együtt – a Korszakváltók Pártja nevezetű formáció is, akik akkor több mint 153 millió forintot gyűjtöttek össze állításuk szerint ismeretlen magánemberektől.

Elemzők szerint azonban nehezen hihető az a történet amit a baloldal állít a kétes pénzügyekkel kapcsolatban.