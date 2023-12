Újabb részletek derültek ki a Budapesti Piarista Gimnázium fizikatanáráról

Megosztás itt:

December elején számoltunk be róla, hogy a Budapesti Piarista Gimnázium fizikatanára a tanórán a diákoknak a 444 egyik közéleti, politikai filmjét vetítette be. Az üggyel kapcsolatban dühös szülők keresték meg a Mandinert. A lap információit pedig az oktatási intézmény vezetése is elismerte. Horváth Bálint Pál, az intézmény igazgatója a médiumnak elmondta, hogy az esetről november elején értesült a szülőktől, az üggyel kapcsolatban egyeztetett az intézmény fenntartójával is.

„Az adott filmrészlet megítélésem szerint nem illeszkedik a tantárgy tematikájához, és annak aktuálpolitikai tartalma miatt is szakmai hiba volt a levetítése.

Az érintett kolléga a felelősségét elismerte, és szóbeli figyelmeztetést kapott. Aktuálpolitikai témájú filmek lejátszása nem gyakorlat az iskolánkban”

– válaszolta a Mandinernek a gimnázium vezetője.

A Mandiner forrásai szerint ugyanez a fizikatanár korábban, egy másik tanórán arra is rákérdezett, hogy milyen a tanulók politikai preferenciája. A lapot megkereső szülők arról számoltak be, hogy a tanár afelől érdeklődött a diákoknál, hogy ki, kire szavaz(na).

Forrásaink szerint a diákok túlnyomó többsége a Fidesszel szimpatizálónak vallotta magát

– írja a sajtóorgánum. A tanár ezek után dönthetett úgy, hogy egy későbbi tanórán levetíti a 444-es filmet diákjainak.

