Újabb részletek derülhetnek ki a baloldal kampányfinanszírozásáról

A választás előtt még boldogan, kéz a kézben álltak egymás mellett a baloldali pártok, a súlyos vereség után azonban az összefogás felbomlott és a kampányfinanszírozás körüli botrány is jelentősen megosztotta a frakciókat.

– 1,86 milliárdra emlékszem, és nagyon büszkék vagyunk rá, köszönjük szépen – fogalmazott Márki Zay Péter, miután kiderült, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz több milliárd forintnyi támogatás érkezett, méghozzá külföldről. A legtöbb párt elfordult a korábbi miniszterelnök-jelölttől és tagadta, hogy kapott volna a guruló dollárokból.

– Abszolút elfogadhatatlan, ha ez így volt. Ez botrány, ez dermesztő, miért nem szóltak erről? Kikérjük magunknak! – mondta az eset kapcsán Kanász Nagy Máté az LMP-től, de a párt másik képviselője, Csárdi Antal is tagadta, hogy jutott volna neki a pénzből.

– Azt, hogy ez valóban megérkezett-e a kampányhoz, nem tudjuk – ezt már Ungár Péter mondta.

Tordai Bence párbeszédes politikus szerint pedig legfeljebb csak az egyesületekhez érkezett a pénz, az ellenzéki pártok, legalábbis a Párbeszéd ebből egy fillért nem látott.

– Már elég sokszor elmondtuk, hogy semmit nem tudunk ezekről a pénzekről. Viszontlátásra! – nyilatkozott Szabó Tímea, a Párbeszéd másik prominense.

A "guruló dollárok"-ként elhíresült ügy kulcsfigurája Karácsony Gergely korábbi főtanácsadója, Korányi Dávid volt. Ő alapította az Action for Democracy nevű szervezetet, amely milliárdokat utalt a 2022-es parlamenti választások előtt Magyarországra.

Az említett szervezeten kívül további öt gazdasági társaság is kapott az amerikai dollárokból. Az ügyben azóta is nyomozás folyik, a rendőrség személyes adattal való visszaélés, a NAV pedig költségvetési csalás miatt folytat eljárást, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig pénzmosás és sikkasztás miatt vizsgálódott. Ezt a nyomozást később átvette az adóhatóság.

Azóta kiderült, a baloldalhoz guruló dollárok több mint kétharmada közvetlenül, illetve közvetett módon Soros Györgytől származik.

A titkosszolgálati munka pedig folytatódik a guruló dollárok ügyében, a pártok gazdálkodásának vizsgálatával párhuzamosan.

Szerdán a szolgálatok újabb részjelentése kerül a nemzetbiztonsági bizottság elé, a Fidesz frakcióvezetője pedig kezdeményezi ezen dokumentumok titkosításának feloldását.

"A baloldal mindig is szeretett valamelyik mikroadományozó pórázán csüngeni, de hogy ennyire nyilvánvalóan bevallják, mint ahogy Márki-Zay Péter bevallotta, hogy több milliárd forintot kaptak a tavalyi kampányra, ilyen még nem történt. És azon túl, hogy ez törvénytelen, hogy durva beavatkozás a magyar választásokba, durva beavatkozás egy ország belügyeibe, mégis csak van egy elszámolási kérdés is, ugyanis a magyar jogszabályok világosak, és aki ezt elköveti, értsd elfogadja ezt a külföldi pénzt, akkor akár a kétszeresét is vissza kell fizetnie egyfajta szankcióként, mert a törvény ezt nem tolerálja" – magyarázta Kocsis Máté fideszes frakcióvezető kedden este a Napi aktuális című műsorunkban.

Kocsis Máté hozzátette: a dokumentumok titkosításának feloldása azért is fontos, mert minden magyarnak joga van megtudni, ha külföldről megpróbálnak beavatkozni Magyarország belügyeibe.