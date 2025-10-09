Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

Megosztás itt:

A lap közlése szerint a nyomozók és a speciális mentőcsapatok is a Pilisben kutatnak a lelkes túrázó után, de mindeddig eredménytelenül. Az ügy azért hátborzongató, mert terület alig húsz napja, szeptember 28-án már egy tragédia helyszíne volt: akkor találták meg a hosszas keresés után Kaszás Nikolett holttestét.

A police.hu azt írja, rendelkezésre álló adatok szerint az 55 éves Miklovicz András 2025. október 3-án délelőtt a XIV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

A férfi körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, kopasz, őszülő borostás. Eltűnésekor zöldes pufi mellényt, fekete jóganadrágot, kék pólót, zöld tréningfelsőt és sötétszürke sportcipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Miklovicz András tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.