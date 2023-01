A roma Holokauszt áldozatainak tiszteletére rendeztek megemlékezést Brüsszelben

A Sárközi Gyula Társulat és a Madách Táncművészeti Iskola a "Habiszti-Csak azért is élünk és táncolunk" c. balettelőadást mutatta be telt ház előtt a Royal Galleries-ben.