2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Újabb példa az uniós pénzek elherdálására

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 23:02, frissítve: csütörtök 23:06

Olyan ingatlanok bérbeadására nyert több tízmillió forintnyi uniós támogatást három cég, melyek a pályázat beadásakor még nem is voltak a tulajdonukban – erről beszélt a 95-ik korrupcióinfón Hadházy Ákos. Az LMP társelnöke szerint a vállalkozás-fejlesztésre elnyert pénzből semmilyen beruházást nem végeztek a később megvásárolt területeken. Az ellenzéki politikus úgy véli: ez a pályázat újabb példája az uniós források ésszerűtlen elherdálásának.

„Nem hittem a szememnek, amikor azt olvastam, hogy Szikszón három egymás mellett álló, és más-más cég tulajdonában álló, lepusztult üzemi terület bérbeadására, még egyszer kihangsúlyozom: bérbeadására 10-10 millió forintot fizettek EU-s pénzekből” – mondta Hadházy Ákos.

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