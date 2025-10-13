Keresés

Újabb "őszödi beszéd" a Tiszától: a gazdasági szakértő bevallotta az adóemelési terveket

2025. október 13., hétfő 19:40
megszorítás botrány ingatlanadó adóemelés Híradó Tarr Zoltán Tűzfalcsoport Tisza Párt Dálnoki Áron

Újabb hangfelvétel borzolja a kedélyeket a Tisza Párt körül: Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője a cseh és lengyel példát követve ingatlanadóról és egyéb megszorításokról beszél. A felvétel ismét bizonyítja, amit a párt vezetése tagadni próbál: Brüsszel parancsára brutális adóemelésekkel sújtanák a magyar családokat.

