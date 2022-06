Újabb nyár, újabb fővárosi dugók

Megosztás itt:

„Élesben teszteli a főpolgármester úr, milyen az, ha le van zárva a rakpart. Látjuk” – írta Facebook-bejegyzésében Wintermantel Zsolt. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetőjének megjegyzése egy általa közzétett Google Maps-képernyőfotóra vonatkozott, amelyen az látható, hogy gyakorlatilag a teljes budapesti közlekedés megbénult.

Tegnaptól a fővárosban – a Lánchíd felújítása miatt – lezárták a budai alsó rakpartot a Döbrentei tér és a Halász utca között. A Budapesti Közlekedési Központ korábbi tájékoztatása szerint ezt a szakaszt egészen augusztus közepéig nem használhatják az autósok. Alternatív útvonal nem sok van, az autó­sok a környező utcákat kényszerülnek használni, ahol emiatt óriá­si dugók alakultak ki.

Emlékezetes, szinte ugyanez volt a helyzet tavaly nyáron is. Megbénult a közlekedés, miután a Karácsony Gergely vezette főváros több rekonstrukciót is egyszerre indított el. 2020 tavaszán pedig egyik napról a másikra alakítottak ki biciklisávokat, többek között a Nagykörúton, ahol azóta szinte lehetetlen gépjárművel közlekedni.

A mostani korlátozás egész nyárra megnehezíti a fővárosi közlekedők életét. Ráadásul a 3-as metró helyett ismét pótlóbuszok közlekednek a belvárosi és déli szakaszon, és még mindig tart a Blaha Lujza tér felújítása, amely főként a gyalogosforgalmat korlátozza.

A fővárosi Fidesz-frakció vezetője, Wintermantel Zsolt – aki végzettségét tekintve közlekedésmérnök – a Magyar Nemzetnek korábban kifejtette, jelenleg az elképzelések megvalósításban van a hiba: egyik napról a másikra, előkészítés, felkészítés, társadalmi párbeszéd nélkül lezárták a Nagykörút egyik sávját, és sárga csíkkal, balesetveszélyesen kerékpársávokat alakítottak ki.

– Ez nem az a fajta, helyes közlekedésszakmai megközelítés, amelyet az egyetemen tanultunk

– mondta a szakember.

Hozzátette, megérti, hogy a főpolgármester nem közlekedésmérnök, de a Városházán is és a BKK-nál is számtalan jó szakember van, akik korábban is meg tudták és most is meg tudnák oldani ezeket a feladatokat, ha a politika engedné nekik a szakmai munkát.

– Szépen hangzik, hogy az embereknek akarják átadni a rakpartot, de nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet, ha pont azon a belvárosi szakaszon zárják le az utat, ahol a főváros észak–dél irányú közlekedése zajlik. Az emberek ugyanis nemcsak a fűben ücsörögni szoktak, hanem eljárnak dolgozni, bevásárolni, iskolába viszik a gyerekeiket, és néha szórakozni is mennek

– magyarázta Wintermantel Zsolt. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője kifejtette: ha Karácsony Gergely 2020 februárjában aláírja a Lánchíd felújításáról szóló szerződést – amit még Tarlós István idején készítettek elő –, akkor már lehetne ott közlekedni, és nem került volna legalább ötmilliárd forinttal többe a felújítás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)