Már a Hír TV-én is látható a Paláver, a Karc FM interaktív műsora

Új műsorstruktúrával indult ma a Karc FM, többek között megújult a Paláver című interaktív műsor is, amit most már nemcsak hallgatni, hanem nézni is lehet a Hírt Tv-n élőben.

2021. szeptember 13.