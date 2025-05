Újabb nevet jelentett be Kocsis Máté a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után + videó

Megosztás itt:

Az Index pénteken írta meg, hogy Tseber Roland ukrán–magyar kettős állampolgár, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. A férfi jelenleg beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll Magyarországon kémkedés miatt.

Magyar Nemzet: Tseber Roland az elmúlt években több baloldali politikussal is szoros kapcsolatot próbált kialakítani, erről számos bejegyzése tanúskodik a közösségi médiában: több képen is együtt szerepel Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos képviselőkkel, valamint Márki-Zay Péterrel is.

Kocsis Máté: "Tseber tehát az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje, vélhetően ebből fakadóan aki hosszú ideje aktívan épít kapcsolatot a hazai ellenzék tagjaival..."

A férfi több vezető politikussal és parlamenti párt tisztségviselőjével is találkozott, és ukrajnai látogatás megszervezésében is közreműködött - számolt be Kocsis Máté.