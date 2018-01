Újabb milliárdokat fordít a kormány turistaházak felújítására

A pénzen az állami erdőgazdaságok osztoznak, de egyes települések abban bíznak, hogy nekik is jut a támogatásból.

„Gyermekkoromban sokat jártam ide, akkor még működött” – a Zsíros-hegyi turistaházról beszélt a solymári polgármester a Hír TV-nek. Mára romossá vált az 1920-as évek végén felhúzott épület.

Szente Kálmán úgy számol, hogy 100 millió forintból régi pompájában állhatna a ház. Reméli, hogy nekik is jut a költségvetési milliárdokból. „Láthatjuk, hogy mennyien járkálnak itt az erdőben, futnak, ugye, a kéktúrát járó turisták, a Mária-út zarándokainak mind-mind szálláslehetőség lenne, illetve ami nagyon nagy kihasználtság lenne, ha a cserkészházat is megépítenénk, hogy egy erdei iskolának, nyári táboroknak, gyermektáboroztatásnak, erre óriási igény van, ezekkel kiegészítve biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy lenne a kihasználtsága” – így Szente Kálmán polgármester.

Nagykovácsi és Solymár határánál halad át az Országos Kéktúra, valamint a turisták Pest megyei sárga- és a budai zöldútvonala is.

Az év végi pénzosztásból féltucatnyi állami erdőgazdaság közel hárommilliárd forintot kapott turistaházak, erdei szállások felújítására.

„A magyar polgárok, hogyha idehaza töltik a szabadidejüket, akkor 21. századi színvonalon tudjanak pihenni, tudjanak kikapcsolódni” – mondta korábban a földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor.

Az Ipolyerdő Zrt. fenntartásában lévő szénpataki kulcsosház egyelőre nem ilyen. A szálláshely a Börzsöny lábánál található, Királyréttől néhány kilométerre. Meleg víz akkor van, ha befűtenek a fürdőkályhába. Ezt a házat biztosan felújítják.

„2,9 milliárd forint érkezik turistaházak felújítására, és ehhez még hozzászámolhatjuk a Téry Ödön Programnak a forrását, amit mivel tavaly a közbeszerzések miatt nem tudtuk elkölteni, ezért a tavalyi összeg is átcsúszik az idei évre, meg az idei is marad, így a Téry Ödön Program keretében is további 2 milliárd forint áll turistaházak felújítására, rendelkezésre” – árulta el Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos.

Az állami milliárdokból az Ipolyerdő, az Egererdő, a Bakonyerdő, a Pilisi Parkerdő, a Vértesi Erdő, valamint a Tanulmányi Erdőgazdaság kezelésében álló turistaházak újulhatnak meg. Valamennyi pihenőhely az Országos Kéktúra útvonala mentén helyezkedik el.