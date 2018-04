Újabb milliárdok az NGM Várba költözésére

MÁJUS 8-ÁRA HÍVJA ÖSSZE AZ ORSZÁGGYÛLÉS ALAKULÓ ÜLÉSÉT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK. JOBBIK: SNEIDER TAMÁST ÉS GYÖNGYÖSI MÁRTONT JELÖLI A JOBBIK ELNÖKSÉGE TÁRSELNÖKÖKNEK. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A JOBBIK ARRA BÍZTAT MINDENKIT, HOGY VEGYENEK RÉSZT AZ ELLENZÉKI TÜNTETÉSEKEN. AZ LMP ELNÖKSÉGÉNEK ÚJABB 3 TAGJA, UNGÁR PÉTER, SCHMUCK ERZSÉBET ÉS FERENCZI ISTVÁN IS LEMONDOTT POSZTJÁRÓL. LEVÁLTOTTA ELNÖKI POSZTJÁRÓL MENDREY LÁSZLÓT A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE. NVB: TÖRVÉNYT SÉRTETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, MERT A VÁLASZTÁS NAPJÁN NEM MÛKÖDÖTT A HONLAPJA. IRÁNYTÛ INTÉZET: AMÍG EBBEN A VÁLASZTÁSI RENDSZERBEN ILYEN SOK ELLENZÉKI PÁRT VAN, ADDIG A FIDESZNEK NINCS FÉLNIVALÓJA. A KÉTHARMADDAL FELÁLLÓ ORBÁN-KORMÁNY VÁRHATÓAN ELTÖRLI A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. VESZTEGETÉS GYANÚJÁVAL NYOMOZ A RENDÕRSÉG AZ ORÖ-ELNÖK PAPÍROZÓS KAMPÁNYA MIATT. LEVÉLBEN TILTAKOZNAK AZ ELTE HALLGATÓI ÉS OKTATÓI A FIGYELÕBEN MEGJELENT SOROS-LISTA ELLEN. AZ MNB 14,5 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST SZABOTT KI A KINIZSI BANKRA. NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS LEHET ARRÓL, HOGY MAGYARORSZÁG IS CSATLAKOZZON AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ. A ROMÁNIAI MAGYARSÁG JOGSÉRELMEIRÕL TÁJÉKOZTATTA AZ RMDSZ AZ EURÓPA TANÁCS SZAKÉRTÕI BIZOTTSÁGÁT. PULITZER-DÍJAT KAPTAK A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE NEW YORKER ÚJSÁGÍRÓI A WEINSTEIN-SZTORIÉRT. RABBANDÁK CSAPTAK ÖSSZE EGY AMERIKAI BÖRTÖNBEN, HETEN MEGHALTAK. MEGTAGADTA A ROMÁN ÁLLAMFÕ A KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG VEZETÕJÉNEK A LEVÁLTÁSÁT. LEMONDOTT A SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER, MERT A TÜNTETÕK A KUCIÁK-ÜGY MIATT AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY LEVÁLTÁSÁT KÖVETELIK. A SZÍRIAI HADSEREG LEGALÁBB 65 LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE AZ ORSZÁG ELLENZÉKI FEGYVERESEK KEZÉN LÉVÕ TÉRSÉGEI ELLEN. ORBÁN VIKTOR NÉZETEIT, ÉS AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁKAT BÍRÁLTA EGY TÉVÉS INTERJÚBAN A FRANCIA ELNÖK, EMMANUEL MACRON. MEGKEZDÕDÖTT AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZET VITÁJA A FRANCIA NEMZETGYÛLÉSBEN. AZ EBESZ VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ OROSZ ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁNAK ÜGYÉBEN. RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE JEREVÁNBAN A LEKÖSZÖNT ÖRMÉNY ÁLLAMFÕ MINISZTERELNÖKKÉ JELÖLÉSÉT ELLENZÕ TÜNTETÕK. CSECSEMÕHOLTTESTET TALÁLTAK EGY HÁZ KERTJÉBEN A BÉKÉS MEGYEI KÉTSOPRONYBAN. VÁDAT EMELTEK EGY 47 ÉVES TANÁRKÉNT DOLGOZÓ FÉRFI ELLEN, AKI KÉT 13 ÉVES TANÍTVÁNYÁNAK KÜLDÖTT SZEXUÁLIS TARTALMÚ ÜZENETEKET. EGY ÜGYVÉD ELLEN EMELT VÁDAT A SOMOGY MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG, MERT NEM FIZETETT BE 82 MILLIÓ FT ADÓT A JÖVEDELME UTÁN. HIVATALI VESZTEGETÉS ELFOGADÁSA MIATT 5 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK VERES MARGITOT, BALMAZÚJVÁROS FÜGGETLEN POLGÁRMESTERÉT. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN, ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL SZERDÁN. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 369 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 377 FORINTRA NÕ.