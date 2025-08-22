Keresés

Belföld

Újabb megmozdulás a békéért + videó

2025. augusztus 22., péntek 10:00 | Hír TV

A háború árnyékában a béke iránti vágy erősebb, mint valaha!

  Újabb megmozdulás a békéért + videó

Hatalmas dobásra készül a Szerencsejáték Zrt. – erre senki sem számított

Lomnici Zoltán: Budapest lehet a csúcstalálkozó helyszíne + videó

Most jött a felfoghatatlan hír: tragédia történt a kórházban, meghalt két újszülött

Varga Judit elhúzta Magyar Péter nótáját, a nyár slágere tarol az interneten

Újhold a Szűzben: 3 csillagjegynek csodákat hoz

Egy BKV busz szerelő elmondta milyen lehetetlen körülmények között dolgoznak nap mint nap

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Női kézilabda: az idény végén visszavonul Planéta Szimonetta

Monitor – Hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a Himnuszt az államalapítás ünnepén Ajsa Luna + videó

Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó

Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?

RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután ismét szétlőtték a Barátság vezetéket + videó
2
Milliárdos benzinkirály támogatja Magyar Pétert + videó
3
Magyar Péter zuhanórepülésben: Elvesztette a választók szívét?
4
Orbán Viktor: Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására
5
Sajtóértesülések szerint Putyin lényegében engedményeket tett korábbi területi követeléseiből
6
Nógrádi György - Drámai fejlemények a háborúban: most minden megváltozhat + videó
7
RENDKÍVÜLI! - Rövid időn belül immár harmadszor is támadás érte a Barátság-kőolajvezetéket
8
Menczer Tamás: Itt a bizonyíték! A Tisza csak egy digitális blöff + videó
9
Trump kiáll Orbán mellett: Döbbenetes válasz a Barátság kőolajvezeték szétlövése után
10
Vezércikk – Magyar Péter tízpontos programot hirdetett, de arról semmit nem mondott, hogy miből + videó

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

Szijjártó Péter: a kormány felszólította Brüsszelt, hogy vegye elejét a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak

 Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket Oroszországban, ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légicsapások ellen - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

