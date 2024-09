Újabb meghívást kapott Magyar Péter a vitára, ezúttal személyesen Orbán Balázstól

Megosztás itt:

Orbán Balázs facebookos oldalán így posztolt:

"Képviselő Úr az elmúlt napokban mondvacsinált okokból kétszer is visszautasított egy olyan politika vitát közöttünk, amit a köztelevízió javasolt. Sebaj. Ezúttal személyesen teszek egy kísérletet.

A magyar uniós elnökség bemutatásán az Európai Parlamentben a tervek szerint én is ott leszek, illetve Ön is ott lesz mint képviselő. Pontosabban elvileg Önnek is ott kellene lennie. A javaslatom a következő: ezen esemény margóján tartsunk egy külön vitát kettőnk között a magyar közmédia szervezésében. Ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás. Képviselő Úrnak a saját hitelessége megmentése érdekében csak igent kellene mondania arra, amit hónapok óta követel másoktól. Bátorítanám, ezúttal ne legyen gyáva! Én kivárom.

Üdvözlettel,

Orbán Balázs"

