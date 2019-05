Újabb megbízás a Jobbik-közeli cégnek

A május 26-i európai parlamenti választás lehetőség mindenki számára, hogy hangosan és egyértelműen üzenje meg Brüsszelnek: a bevándorlást meg kell állítani - hangsúlyozta Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. A bevándorláspárti baloldal csúcsjelöltje, Frans Timmermans a migránsok betelepítésére készül - jelentette ki Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Az Alapjogokért Központ elemzése szerint a belső határellenőrzések nélküli Európai Uniót megvalósító schengeni együttműködés végleges összeomlása mára csak az uniós szerződések módosítását is magában foglaló alapvető reformmal kerülhető el. Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti képviselőjelöltje szerint Orbán Viktor kiírja magát Európából, és ezzel együtt Magyarország EU-s tagságát is veszélybe sodorja. Európát és az Európai Uniót a szocialisták és a többi bevándorláspárti írja ki a történelemből azzal, hogy támogatják Brüsszel és Soros terveit, és migránsokkal árasztják el Európát - közölte a Fidesz. A szocialista párt már nem képviseli azokat az elveket, amelyeket az LMP követni tudna – mondta a Hír TV híradójának a párt Fejér megyei elnöke. Takács Lajos szerint a DK kevésbé vállalhatatlan, mint az MSZP, de azt nem gondolja, hogy támogatni kellene. Itt nem lesz kormányváltás, Orbán Viktort nem lehet leváltani – mondta Vona Gábor, a Jobbik volt elnöke az Indexnek. Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke szerint, ha Európa sikeres akar lenni csak egy út lehetséges: az európai népek még szorosabb együttműködése, az Európai Egyesült Államok ügye. A Mi Hazánk Mozgalom mindenféle migrációt elutasít, ez a párt európai parlamenti választási programjának első és legfontosabb mérföldköve - mondta Fülöp Erik, a szervezethez tartozó független országgyűlési képviselő. A választási eljárásról szóló törvény nem tiltja a jelölő szervezetek számára, hogy választási kampányban a jelöltállításon kívül más célra aláírást gyűjtsenek - mondta ki az Alkotmánybíróság. Közép-Európa attól csodálatos, hogy sok nemzet és kultúra él benne együtt, és sokszínűségének megőrzése alapvető feladatunk - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Oldalanként mintegy 300 ezer forintot fizetett a Jobbik frakciója az Iránytű Intézetnek, hogy felmérjék az ellenzéki esélyeket a fővárosban, valamint a pártok népszerűségét – írja a Magyar Nemzet. Díjmentesen elérhető aszályelőrejelző-hálózat segíti a gazdák munkáját májustól - mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság fennállása óta először lett tagja a Minőségbiztosítási Szervezetek Európai Regiszterének. Csépe Valéria, a MAB elnöke elmondta, hogy a felvétel komoly siker, ugyanakkor jelentős kihívás is. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség meghívására kétnapos erdélyi körútra indult Orbán Viktor. Minden európai ország elsőszámú kérdése az EP-választáson a migráció ügye - mondta a miniszterelnök Kolozsváron. A jövő egyik legnagyobb kérdése, hogy a bevándorlás ügyében sikerül-e közelíteni a széttartó véleményeket, helyreáll-e az európai egység, de eddig egy erre irányuló kísérlet sem járt sikerrel - tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök arra biztatta a romániai magyarokat, hogy az RMDSZ listájára szavazzanak a közelgő európai parlamenti választáson. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint az erdélyi magyaroknak is ott kell lenniük az Európai Parlamentben, ahol az EU átalakításáról döntenek. Az Európai Unió jövőjéről, az 2019-2024-es időszakra szóló stratégiai menetrendjéről tanácskoznak nagyszebeni informális találkozójukon az EU állam- és kormányfői. A brassói táblabíróság döntése értelmében nem szabadulhat a feketehalmi börtönből a terrorizmus kísérlete miatt elítélt Beke István annak ellenére sem, hogy a múlt hónapban törölték a román büntető törvénykönyvből azt a cikkelyt, amely alapján elítélték. Libanon a legközelebbi biztonságos országként mintegy másfél millió szíriai háborús menekültet fogadott be, de szeretné, ha a menekültek minél előbb hazatérhetnének, hogy az ország meg tudja őrizni stabilitását - nyilatkozta Szijjártó Péter Bejrútban. A magyar kormány segíti ennek megvalósítását, mert Magyarországnak is érdeke a stabilitás a közel-keleti országban - tette hozzá a külgazdasági és külügyminiszter. A biztonság, a migráció, valamint az Európai Tanács és az Európai Bizottság viszonya azok a kiemelt témák, amelyek az Európai Unió következő ötéves időszakában a legnagyobb figyelmet fogják igényelni - jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő. Minél előbb hozzá kell látni ahhoz, ami fontosabb a brit EU-tagság megszűnésénél is, ez pedig a megmaradó 27 európai uniós tagállam egységének megerősítése - mondta Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója. Elfogták a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet nyolc feltételezett támogatóját a németországi Oberhausenben. A Halífa Haftar tábornokhoz hű erők legkevesebb 30 tagja vesztette életét légicsapásokban a líbiai fővárostól, Tripolitól délre - közölték helyi biztonsági források. Az amerikai katonáknak mindaddig Afganisztánban kell maradniuk, amíg akár csak egyetlenegy lázadó is van az országban - jelentette ki Joseph Dunford tábornok. Autóba rejtett pokolgép robbant fel egy nemzetközi segélyszervezet irodája előtt Kabulban, 9 embert kórházba szállítottak - a kormányellenes tálibok jelentkeztek elkövetőként. Franciaország és Kína ragaszkodik ahhoz, hogy fennmaradjon a nagyhatalmak és Irán között 2015-ben megkötött nukleáris megállapodás - közölte Párizs és Peking. A brit külügyminiszter szerint London és Washington eltérő álláspontokat képvisel az iráni nukleáris programról kötött nemzetközi megállapodásról. Leszállás közben letért a leszállópályáról és három részre tört a Biman Bangladesh légitársaság utasszállító kisrepülőgépe a ranguni nemzetközi repülőtéren – 11-en megsérültek. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték azt a 64 éves osztrák férfit, aki Bécsben meggyilkolt egy magyar származású prostituáltat. Kiszivároghattak a történelemérettségi témái – az Oktatási Hivatal büntetőfeljelentét tett. Nem kell megismételni a történelem írásbeli érettségi vizsgát - közölte az Oktatási Hivatal. Autóversenyzéshez kapcsolódó színlelt reklámtevékenységgel csalt el több mint 11 milliárd forintot 2012 és 2016 között az a bűnszervezet, amelynek 75 tagja ellen javasol vádemelést a NAV - közölte a Dél-dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatósága. A Mol pénteken 2 forinttal csökkenti a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát, a gázolaj ára nem változik. A Tottenham Hotspur a rendes játékidő hosszabbításában lőtt góllal 3:2-re legyőzte az Ajax Amsterdamot a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjében. Babos Tímea második győzelmével bejutott a negyeddöntőbe a franciaországi Cagnes-Sur-Merben rendezett salakpályás tenisztornán. Fucsovics Márton kikapott a francia Gaël Monfilstól a madridi salakpályás tenisztorna második fordulójában. Férfi kosárlabda NB I: Szolnoki Olaj KK - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84:85