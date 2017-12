Újabb, majdnem 15 milliárdos közbeszerzést nyert a Duna Aszfalt Kft.

Majdnem 15 milliárd forintért építheti meg a Szíjj László érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt és a Szabadics Közmű közös konzorciumban a zalaegerszegi járműipari tesztpályát. Az összesen 40 milliárdba kerülő beruházást idén májusban jelentették be, a pályán önjáró autókat is tesztelnek majd. A tervek szerint a benzinkutakkal és szállodával rendelkező központban a térség országaiban működő járműgyártók is tesztelhetik majd autóikat.

