Újabb levelet küld közpénzből kiválasztottainak Orbán Viktor

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. MÛSORVEZETÕ: LAMPÉ ÁGNES. 6.30 A KÉPVISELÕI ESKÜTÉTEL MEGTAGADÁSÁRA KÉRIK AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT - VENDÉG: ADÁNYI MIHÁLY TÁRSALAPÍTÓ, CIVIL ELLENZÉK MOZGALOM 6.40 VÁLLALNÁ AZ ELNÖKHELYETTESSÉGET TOROCZKAI LÁSZLÓ MELLETT - VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 8.30 PERONON: BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, AZ MSZP FRAKCIÓVEZETÕ-HELYETTESE ORBÁN VIKTOR: SÚLYOSAN BEAVATKOZOTT A VÁLASZTÁSOKBA A KÚRIA, MERT NÉGYEZER HATÁRON TÚLI SZAVAZATOT ÉRVÉNYTELENÍTETT FORMAI HIBÁK MIATT. KÖRBEZÁRJA A KOSSUTH TERET A TEK A KEDDI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK NAPJÁN MÉRCE.HU. A TÜNTETÉSEK SZERVEZÕI A BÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK A TEK INTÉZKEDÉSE MIATT. NEM ENGEDIK BE AZ INDEX, A HVG ÉS A 444 ÚJSÁGÍRÓIT A PARLAMENT MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSÉRE. MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE: TÖRVÉNYELLENES AZ ÚJSÁGÍRÓK KITILTÁSA A PARLAMENTBÕL. SZABÓ TÜNDE: SZÜKSÉG VAN A SPORT IRÁNT ELKÖTELEZETT KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSRA. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT AZ OLAF MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE ELLEN A CSATORNÁZÁSI TENDEREK ÜGYÉBEN ALFAHÍR.HU. HÁROM TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. DRÁVAGÁRDONYBAN ÉS HERENCSÉNYBEN POLGÁRMESTERT, ZÁHONYBAN TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕTESTÜLETET VÁLASZTANAK. HORVÁTOK ÉS MAGYAROK ELLEN ELKÖVETETT HÁBORÚS BÛNÖK MIATT KÖRÖZÖTT SZERB FÉRFIT FOGTAK EL ROMÁNIÁBAN. ÚTLEZÁRÁSSAL AKADÁLYOZTÁK MEG SZERBIÁBAN AZ EGYKORI RADIKÁLIS VEZETÕ, VOJISLAV SESELJ TÜNTETÉSÉT. KÖRLEVÉLBEN HÍVTA FEL A FIGYELMET AZ ÁLHÍREK JELENTETTE VESZÉLYRE FERENC PÁPA. HOLTAN TALÁLTÁK A LENGYELORSZÁGI ZOFIÓWKA-BÁNYÁBAN AZ ELÕZÕ NAPI OMLÁS UTÁN A MÉLYBEN REKEDT BÁNYÁSZOK EGYIKÉT. NÉGY VÁJÁRT MÉG KERESNEK, MIKÖZBEN A KÖRNYÉKEN ÚJABB FÖLDMOZGÁS TÖRTÉNT. HAZAENGEDTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI VEZETÕT, AKIT EGY PUTYIN ELLENI TÜNTETÉS UTÁN ÁLLÍTOTTAK ELÕ. NAVALNIJON KÍVÜL TÖBB MINT EZER TÜNTETÕT ÁLLÍTOTTAK ELÕ OROSZORSZÁG-SZERTE. KIJEV HATÁROZOTTAN ELÍTÉLTE AZ OROSZORSZÁGI TÜNTETÕK TÖMEGES ÕRIZETBE VÉTELÉT. TOVÁBBI, A SZÍRIAI HATÁRON ÁTÍVELÕ KATONAI MÛVELETEKET INDÍT TÖRÖKORSZÁG JELENTETTE BE ERDOGAN ELNÖK. VÁLLON LÕTTE EGY FIATAL FÉRFI ASHAN IQBAL PAKISZTÁNI BELÜGYMINISZTERT. A POLITIKUS MEGSÉRÜLT, A TÁMADÓT KÉSÕBB ELFOGTÁK. 45 EZREN TISZTÍTOTTÁK MEG A SZEMÉTTÕL NORVÉGIA TENGERPARTJAIT EGY AKCIÓ KERETÉBEN. NÕKET FUTTATÓ NYÍREGYHÁZI PÁRT VETTEK ÕRIZETBE A RENDÕRÖK. VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG KÉT FÉRFI ELLEN, AKIK BETÖRTÉK EGY PÉCSI POSTAHIVATAL ABLAKÁT. HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, 81 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT HORGAS BÉLA KÖLTÕ, ÍRÓ.