Újabb leleplező nyilatkozat: a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat + videó

Megosztás itt:

Egy egész gardrób megtelik már a Tisza Párt szekrényéből kihullott csontvázakkal – reagált a külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy a Tisza párt a nyugdíjakat is megadóztatná. Szijjártó Péter rámutatott: a magyar emberek nem akarnak olyan világot, ahol nem kapnak 13. havi nyugdíjat se.

A napokban ismét elszólta magát a Tisza Párt egyik szakértője. Simonovics András a 24.hu podcastjában leplezte le az ellenzéki párt terveit, ami szerint megadóztatnák a nyugdíjakat, a kezdő nyugdíjat pedig csökkentenék.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Tisza Párt nyugdíjszakértője arról beszélt, hogy indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. Simonovits András szerint a jelenlegi kormány túl bőkezű, főleg az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná. Majd azt mondta, hogy mindenek előtt meg kell nyerniük a választást, csak utána jöhetnek a megszorítások.