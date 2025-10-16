Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Belföld

Újabb leleplező nyilatkozat: a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat + videó

2025. október 16., csütörtök 12:14 | HírTV
nyugdíjak nyugdíjasok adóztatás Tisza Párt

Megsarcolná a nyugdíjasokat a Tisza Párt. Magyar Péter nyugdíjszakértője leleplezte az ellenzéki párt terveit, miszerint megadóztatnák és csökkentenék a nyugdíjakat. De már több, a Tisza Párthoz köthető szakértő is elárulta, hogy a nyugdíjasokon spórolnának, ha hatalomra kerülnének. A miniszterelnök úgy reagált: a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal, és már a 14. havi nyugdíjon dolgoznak.

  • Újabb leleplező nyilatkozat: a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat + videó

Egy egész gardrób megtelik már a Tisza Párt szekrényéből kihullott csontvázakkal – reagált a külgazdasági és külügyminiszter arra, hogy a Tisza párt a nyugdíjakat is megadóztatná. Szijjártó Péter rámutatott: a magyar emberek nem akarnak olyan világot, ahol nem kapnak 13. havi nyugdíjat se.

A napokban ismét elszólta magát a Tisza Párt egyik szakértője. Simonovics András a 24.hu podcastjában leplezte le az ellenzéki párt terveit, ami szerint megadóztatnák a nyugdíjakat, a kezdő nyugdíjat pedig csökkentenék.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a Tisza Párt nyugdíjszakértője arról beszélt, hogy indokoltnak látná a Nők40 program megszüntetését és a nyugdíjkorhatár emelését. Simonovits András szerint a jelenlegi kormány túl bőkezű, főleg az induló nyugdíjak esetében, ezért a magasabb juttatásokat megadóztatná. Majd azt mondta, hogy mindenek előtt meg kell nyerniük a választást, csak utána jöhetnek a megszorítások.

