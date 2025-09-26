Keresés

Belföld

Újabb leleplező felvétel: Magyar Péter alelnöke szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

2025. szeptember 26., péntek 07:06 | Magyar Nemzet

Tarr Zoltán kijelentéséből egyértelműen látszik, hogy az etyeki elszólás – amikor azt mondta, hogy „először meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet” – nem csupán egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hanem a Tisza Párt következetesen képviselt politikáját tükrözi.

  • Újabb leleplező felvétel: Magyar Péter alelnöke szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó

Újabb felvétel került elő, amelyen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán elszólta magát – írja az Ellenpont. A lap közzétette a felvételt, amely szerint az európai parlamenti képviselő arról beszélt egy újpesti fórumon, hogy előbb meg kell nyerni a választást, és utána mindent meg lehet oldani.

Több nyilvánosságra került videófelvétel is alátámasztja a párt adóemelési szándékát, és kiderült, hogy a Tisza a választásig megpróbálja titokban tartani a megszorító intézkedéseit, és ezzel megtéveszteni a szavazókat.

Emlékezetes, hogy Tarr Zoltán, a párt alelnöke egy etyeki fórumon elmondta, hogy a párt adóemelési terveiről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak, illetve hogy ,,először választást kell nyerni, utána mindent lehet."

A Tisza Párt környékén nem számít újdonságnak, hogy a választásokig titkolni próbálják valódi terveiket. Tarr Zoltán már júniusban is beszélt erről egy újpesti Tisza Sziget előadáson.

A párt alelnöke a választás előtti időszakra vonatkozóan elmondta, hogy milyen ügyeket kell majd átbeszélni, és hangsúlyozta: ,,Sok mindenről lehet beszélni, de az igazán komoly ügyekbe nem érdemes belemenni."

Hozzátette, hogy a valódi, meghatározó kérdés csupán az, hogy sikerül-e megnyerni a választást. Minden más ügy onnantól kezdve rendezhető lesz.

Tarr Zoltán egy másik elszólása egyértelművé teszi a Tisza Párt valódi logikáját:

,,Csomó mindent ki lehet találni, mindenről van értelme beszélgetni, a lényeg az, hogy addig a napra, arra a napra fókuszáljunk, és addig nem érdemes belemenni, őszintén azt kell mondjam, nem érdemes belemenni az igazán komoly ügyekbe, mert az egyetlen komoly ügy az, hogy sikerül-e a választáson nyerni, vagy nem. Az összes többi onnantól kezdve megoldható lesz."

Ez a kijelentés kísértetiesen rímel arra, amit az etyeki fórumon mondott: a választások után mindent lehet. Magyarán: addig lehet hazudozni, ködösíteni, kerülni a kényes ügyeket, mert ha egyszer megszerzik a hatalmat, akkor bármit megtehetnek.

Brüsszel feltételeinek végrehajtói lennének

A legsúlyosabb kijelentés az EU-s pénzekkel kapcsolatban hangzott el Tarr Zoltán részéről az újpesti fórumon:

,,Folyamatosan tárgyalunk, és pontosan tudjuk, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tenni annak érdekében, hogy a források egyáltalán hozzáférhetőek legyenek majd. Ezek bizonyos politikai lépések, amiket meg kell tenni."

A Tűzfalcsoport szerint mindenki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban: a rezsicsökkentés felszámolása, a gyermekvédelmi törvény visszavonása, az orosz energiáról való azonnali leválás, progresszív személyi jövedelemadó, adóemelések és a genderideológiai elvárások teljesítése. Vagyis a Tisza Párt programja nem más, mint a brüsszeli diktátum végrehajtása, a magyar emberek érdekei ellenében.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: MTI

Videó: Ellenpont/YouTube

