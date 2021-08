Újabb középiskolában jelent meg az LMBTQ-érzékenyítés

A kormányzási eredmények összehasonlításáról szólhat majd a kampány - mondta a Magyar Nemzetnek Kubatov Gábor, aki szerint a választók személyes megszólítása a demokrácia legszebb része. A Fidesz országos pártigazgatója, alelnöke arról is beszélt, hogy választási győzelme esetén a baloldal ismét adót emelne, beengedné hazánkba a migránsokat és visszatérne a Gyurcsány-korszak. Emelkedik a koronavírus delta variánsával fertőzöttek száma, aki még nem oltatta be magát, minél előbb kérje az oltást - figyelmeztetett Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolás és középiskolás gyereket, fiatalt regisztráltak előzetesen a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. A baloldal sosem támogatta a sportot, hiszen az ő politikájukba nem fér bele a versenyek és győzelmek által kiváltott nemzeti öntudat - mondta a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Kocsis Máté szerint Karácsony Gergely nemcsak a nemzetnek, hanem saját magának is ártana, ha megvétózza a 2023-as az atlétikai Vb megrendezését. A magyar és a nemzetközi atlétikának is hatalmas veszteség lenne, ha Budapest mégsem rendezhetné meg a 2023-as atlétikai világbajnokságot - vélik egybehangzóan a híradónk által megkérdezett sportolók. Baji Balázs, világbajnoki bronzérmes gátfutó szerint a főváros összekeverte a sportot a politikával. A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány szerint a főpolgármester naponta tesz tanúbizonyságot szakmai és politikai alkalmatlanságáról. Az ellenzéki pártok teljesen átvették tőle az irányítást, a főváros kasszájának kulcsát is nekik adta. Beruházásokra van szükség ahhoz, hogy év végére létrejöjjön az 5,5 százalékos gazdasági növekedés Magyarországon, a kormány napi szinten azon dolgozik, hogy ezt a célt elérje - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország javuló versenyképességéhez járulnak hozzá azok a vállalatok, amelyek az intelligens ipari technológiába fektetnek be - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A civil zöldmozgalmak óriási szellemi potenciált jelentenek, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy teremtett világunk minőségén javítani tudjunk - mondta Nagy István agrárminiszter. Európa nem egy „európai egyesült államokként”, hanem kizárólag erős nemzetek erős Európájaként tud létezni, ahol mindenkinek a sikere fontos - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter. Erős Magyarország erős honvédség nélkül elképzelhetetlen - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter a kecskeméti nemzetközi repülőnap és haditechnikai bemutató ünnepélyes megnyitóján. Felerősödhet a migrációs hullám az afganisztáni helyzet miatt - mondta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Az Európai Uniónak a migráció megállításán kellene dolgoznia - jelentette ki Salvatore Martello lampedusai polgármester. A lengyel hadsereg megkezdte az illegális bevándorlók feltartóztatását célzó határkerítés építését a fehérorosz-lengyel határon. 170-re emelkedett a kabuli kettős merénylet halálos áldozatainak száma, több mint 200 ember pedig megsebesült. A támadás elkövetését az Iszlám Állam vállalta magára. Franciaország lezárta az afganisztáni fővárosban folytatott evakuációs műveleteit - közölte a Twitteren Florence Parly védelmi miniszter. A koronavírus-fertőzöttek száma 215,4 millió, a halálos áldozatoké 4,486 millió a világon. Indiában szombaton 46 759 újabb koronavírus-fertőzöttet jelentettek, a legtöbbet az utóbbi csaknem két hónapban. Ugyanakkor rekordszámú, több mint 10 millió adag védőoltást adtak be az országban egy nap alatt. Az amerikaiak csaknem egyharmada megfertőződhetett tavaly az új típusú koronavírussal tavaly a Columbia Egyetem kutatása szerint. Tizenháromra nőtt a kazahsztáni robbanóanyag-raktárban csütörtök este történt tűzvész és robbanások halálos áldozatainak száma, és a hatóságok még három embert eltűntként tartanak nyilván. Jogellenesen próbált meg bejutni Magyarország területére több határsértő péntek este Hercegszántónál, közülük többen kövekkel dobálták meg a rendőröket - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Illegális bevándorlókat bújtatott erzsébetvárosi lakásában egy egyiptomi állampolgár, a férfit embercsempészés gyanúja miatt őrizetbe vették. Egy ember meghalt tegnap éjjeli a Budapest II. kerületében keletkezett lakástűzben. Holttestet találtak a Tiszában Tiszabecsnél még július 2-án, a rendőrség a lakosság segítségét kéri az ismeretlen személyazonosságú nő azonosításához. Számos közlekedési korlátozásra kell készülni a fővárosban a vasárnapi 36. Wizz Air Nemzetközi félmaraton futóverseny miatt - közölte a BKK. Bronzérmes lett az asztaliteniszező Szvitacs Alexa az S9-es kategóriában a tokiói paralimpián. Pap Bianka a negyedik helyen végzett 100 méteres gyorsúszásban a tokiói paralimpián. Ocelka Róbert a kilencedik helyen végzett szombaton a pályakerékpárosok 1000 méteres időfutamában a tokiói paralimpián. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Lettország - Magyarország 9:0 Labdarúgó NBI: ZTE FC - Budapest Honvéd 1:3