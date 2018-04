Újabb két LMP-s elnökségi tag mondott le

5.50 - REGGELI JÁRAT. A MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 8.30 - A PERONON: MENDREY LÁSZLÓ, A PDSZ TÁVOZÓ ELNÖKE JOBBIK: SNEIDER TAMÁST ÉS GYÖNGYÖSI MÁRTONT JELÖLI A JOBBIK ELNÖKSÉGE TÁRSELNÖKÖKNEK. Z. KÁRPÁT DÁNIEL: A JOBBIK ARRA BÍZTAT MINDENKIT, HOGY VEGYENEK RÉSZT AZ ELLENZÉKI TÜNTETÉSEKEN. LEVÁLTOTTA ELNÖKI POSZTJÁRÓL MENDREY LÁSZLÓT A PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE - NÉPSZAVA. NVB: TÖRVÉNYT SÉRTETT A NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA, MERT A VÁLASZTÁS NAPJÁN NEM MÛKÖDÖTT MEGFELELÕEN A HONLAPJA. TÖRVÉNYSÉRTÉS MIATT A VÁLASZTÁS MEGISMÉTLÉSÉT KÖVETELI A JOBBIK MISKOLC 1-ES SZÁMÚ KÖRZETÉBEN. A VÁLASZTÓKÖRZET JOBBIKOS JELÖLTJE, JAKAB PÉTER 127 SZAVAZATTAL KAPOTT KI FIDESZES ELLENFELÉTÕL. ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁT KÖVETELI A DK 40 VÁLASZTÓKÖRZETBEN, MERT AZOKBAN SZABÁLYTALANSÁG TÖRTÉNT. DK: AZ NVB DÖNTÉSE ALAPJÁN SZABOLCS MEGYE EGYIK SZAVAZÓKÖRÉBEN MEG KELL ISMÉTELNI AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁST ATV. IRÁNYTÛ INTÉZET: AMÍG EBBEN A VÁLASZTÁSI RENDSZERBEN ILYEN SOK ELLENZÉKI PÁRT VAN, ADDIG A FIDESZNEK NINCS FÉLNIVALÓJA. A KÉTHARMADDAL FELÁLLÓ ORBÁN-KORMÁNY VÁRHATÓAN ELTÖRLI A KÖZVETLEN FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁST. VESZTEGETÉS GYANÚJÁVAL NYOMOZ A RENDÕRSÉG AZ ORÖ-ELNÖK PAPÍROZÓS KAMPÁNYA MIATT. ELFOGADHATATLANNAK TARTJA A POLGÁROK POLITIKAI ALAPÚ LISTÁZÁSÁT AZ ELTE ÁLTALÁNOS JOGI KARÁNAK KRIMINOLÓGIAI TANSZÉKE. NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS LEHET ARRÓL, HOGY MAGYARORSZÁG IS CSATLAKOZZON AZ UNIÓS ÜGYÉSZSÉGHEZ. PULITZER-DÍJAT KAPTAK A THE NEW YORK TIMES ÉS A THE NEW YORKER ÚJSÁGÍRÓI A WEINSTEIN-SZTORIÉRT. RABBANDÁK CSAPTAK ÖSSZE EGY AMERIKAI BÖRTÖNBEN, HETEN MEGHALTAK. MEGTAGADTA A ROMÁN ÁLLAMFÕ A KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG VEZETÕJÉNEK A LEVÁLTÁSÁT. LEMONDOTT A SZLOVÁK BELÜGYMINISZTER, MERT A TÜNTETÕK A KUCIÁK-ÜGY MIATT AZ ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNY LEVÁLTÁSÁT KÖVETELIK. A SZÍRIAI HADSEREG LEGALÁBB 65 LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE AZ ORSZÁG ELLENZÉKI FEGYVERESEK KEZÉN LÉVÕ TÉRSÉGEI ELLEN. ORBÁN VIKTOR NÉZETEIT, ÉS AZ ILLIBERÁLIS DEMOKRÁCIÁKAT BÍRÁLTA EGY TÉVÉS INTERJÚBAN A FRANCIA ELNÖK, EMMANUEL MACRON. MEGKEZDÕDÖTT AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZET VITÁJA A FRANCIA NEMZETGYÛLÉSBEN. AZ EBESZ VIZSGÁLATOT KÖVETEL AZ OROSZ ÚJSÁGÍRÓ HALÁLÁNAK ÜGYÉBEN. RENDÕRÖKKEL CSAPTAK ÖSSZE JEREVÁNBAN A LEKÖSZÖNT ÖRMÉNY ÁLLAMFÕ MINISZTERELNÖKKÉ JELÖLÉSÉT ELLENZÕ TÜNTETÕK. LEGKEVESEBB 101 EMBERÉLETET KÖVETELT A LASSA-LÁZ NIGÉRIÁBAN. CSECSEMÕHOLTTESTET TALÁLTAK EGY HÁZ KERTJÉBEN A BÉKÉS MEGYEI KÉTSOPRONYBAN. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT ELSÕ FOKON AZ A FÉRFI, AKI KISFIÚKAT KÖZVETÍTETT EGY NÉMET PEDOFILNAK. HIVATALI VESZTEGETÉS ELFOGADÁSA MIATT 5 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK VERES MARGITOT, BALMAZÚJVÁROS FÜGGETLEN POLGÁRMESTERÉT. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN, ÉS 6 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL SZERDÁN. A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 369 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 377 FORINTRA NÕ.