Újabb kádermentésről határozott Pécs baloldali városvezetése + videó

Bakóczi Csaba önkormányzati képviselő / FIDESZ / Pécsi Közgyűlés: "Arcátlanságnak tartom azt, hogy Péterffy Attila polgármester és a bukott pécsi baloldal most a 2024 október elsejétől felálló új közgyűlés megkerülésével, már az elkövetkező évekre akar döntéseket meghozni és súlyos adófizetői milliókat kifizetni egy olyan ügyvédnek, aki ezer szállal kötődik a Magyar Szocialista Párthoz, és akihez az elmúlt években is számtalan botrány kapcsolódott Pécsett."

