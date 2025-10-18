Újabb intézkedést támadott a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő + videó

Megosztás itt:

"Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen nő elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén, én ezt elmebetegségnek minősítem és ezt azonnal meg kéne átmenet nélkül megszüntetni" - erről beszélt egy, a Della podcastnek adott korábbi interjújában a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő. Simonovits András szerint őrültség, ha a nők 40 évi szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonulnak, és ezután ha folytatják munkájukat, járulékmentesen kaphatják meg bérüket.