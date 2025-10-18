Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Újabb intézkedést támadott a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő + videó

2025. október 18., szombat 15:00 | HírTV

Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet: a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő szerint ezt meg kell szüntetni. Vitályos Eszter híradónknak azt mondta: ezzel szemben a kormány megbecsüli az nyugdíjasokat.

  • Újabb intézkedést támadott a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő + videó

"Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen nő elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad és büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén, én ezt elmebetegségnek minősítem és ezt azonnal meg kéne átmenet nélkül megszüntetni" - erről beszélt egy, a Della podcastnek adott korábbi interjújában a Tisza Párttal szimpatizáló nyugdíjszakértő. Simonovits András szerint őrültség, ha a nők 40 évi szolgálati viszonyt követően nyugdíjba vonulnak, és ezután ha folytatják munkájukat, járulékmentesen kaphatják meg bérüket.

További híreink

Palvin Barbival tért vissza a Victoria’s Secret Fashion Show – a többi modell eltörpült mellette

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

Szoboszlai Dominik a frászt hozta mindenkire Liverpoolban

Budapesti békecsúcs – Berlinből is érkezett üzenet

Portugáliából hazaérve kapta az örömhírt Varga Barnabás, özönlenek a gratulációk

A magyar válogatott remek hírt kapott a FIFA-tól, miközben az írek és az örmények a fejüket foghatják

A budapesti béke csúcsról cikkezik az olasz sajtó + videó

Szoboszlai Mbappét és Yamalt is megelőzte, az alacsony piaci áráról viszont magyarázkodnak

Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó

Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó
3
Továbbra is zavarodottság jellemzi az Európa Unió vezetőit a budapesti békecsúccsal kapcsolatban + videó
4
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében
5
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
6
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
7
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
8
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
9
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták
10
Palesztin-párti provokátorok akadályozták meg az izraeli professzor ELTE-re tervezett előadását

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Menczer Tamás: Jön a 2. HK-edzőtábor

Menczer Tamás: Jön a 2. HK-edzőtábor

 Startol a Harcosok Klubja zánkai edzőtábora, melyen Orbán Viktor is részt vesz – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi, hogy Menczer Tamás az alkalomból sajtótájékoztatót tartott.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!