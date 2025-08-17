Újabb ingatlanügyben merült fel Szaniszló Sándor neve + videó

Megosztás itt:

A lap információi szerint a szervezet a DK-s polgármester javaslatára több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést kötött a kerülettel.

Több mint három éve egy álarcos alak hozott nyilvánosságra hangfelvételeket, amelyben Pestszentlőrinc első emberét is említik. Az anyagban arról van szó, hogyan kell piaci ingatlanokat átjátszani Szaniszló Sándor polgármesternek. Például egy 86 lakásos beruházást említ a felvétel, amely az Üllői út 323. szám alatt épül.

Újabb ingatlanügy bontakozik ki

A DK-s polgármester vagyonnyilatkozatából derült ki, hogy a Balaton egyik előkelő részén, Balatonfüreden birtokol egy családi házat.

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az ingatlan hat tized részének tulajdonosa Szaniszló Sándor, négy tizedét egy Kővári Csilla nevű személy birtokolja. Ő pedig annak a Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. Kerület Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke, amely egy ötéves szerződés keretein belül összesen 76,4 tized millió forint támogatást kapott Pestszentlőrinc önkormányzatától.

A több mint hetvenmillió forintról szóló szerződést a XVIII. kerületi önkormányzat a közgyűlés 2020 februári döntését követően kötötte az alapítvánnyal. A javaslatot pedig maga Szaniszló Sándor polgármester nyújtotta be.