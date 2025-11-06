Keresés

2025. 11. 06. Csütörtök
Újabb információ: Magyar Péterék felelőtlensége is okozta az adatszivárgást

2025. november 06., csütörtök 07:18 | Magyar Nemzet
adatszivárgás Magyar Péter Tisza Párt Tisza Világ applikáció adatszivárgási botrány

Bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását – erősítette meg lapunknak a párt egyik koordinátora, aki egyébként informatikusként dolgozik és részt vett a Tisza Világ tesztelésében. Gyuk Zsolt ugyanakkor azt állította, hogy az alkalmazást kizárólag felhasználói szempontból vizsgálták, ezen lehetett volna még javítani, a biztonsági fejlesztés mások feladata volt.

  • Újabb információ: Magyar Péterék felelőtlensége is okozta az adatszivárgást

teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Újabb információ erősíti a tényt, hogy Magyar Péterék felelőtlensége is okozta, hogy mindenki számára elérhetővé váltak kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai. A Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora ugyanis egy nyilvánosságra került hangfelvételen beszélt arról, hogy túl korán, a szükséges mértékű tesztelés nélkül indították be a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

Ezt még korábban, az október 6-án az Index által nyilvánosságra hozott mintegy húszezer szimpatizánst érintő adatszivárgás után mondta el Gyuk Zsolt.

A Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette, hogy beszélt az applikációról különböző tiszás belső fórumokon október folyamán, miután ő is részt vett még augusztusban az alkalmazás tesztelésében.

– Elég sok sebből vérzik a program, én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, de az idő meg már szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket – mondta el a hangfelvételen a koordinátor, aki egyébként informatikai szakember.

A Magyar Nemzet kérdésére azzal magyarázta a korábbi szavait, hogy a telefonos alkalmazást a felhasználói élmény szempontjából tesztelték, és olyan hiányosságokra utalt, mint például képernyőképek javítása, vagy egy-egy újabb mező elhelyezése, amelyek növelhetik a felhasználói élményt. 

Gyuk állította, hogy a biztonsági kérdésekre nincs rálátása, az említett tesztelés nem is az esetleges adatszivárgás lehetőségének kiszűrésére irányult, a szoftver adatbiztonsági fejlesztése mások feladata volt. További kérdésünkre azt mondta, hogy ugyan informatikus, de azt nem tudja megítélni, hogy a rendszeren belüli aknamunka, vagy külső támadás okozhatta-e az újabb, brutális mértékű adathalmaz nyilvánosságra kerülését.

Fotó: Shutterstock

Kapcsolódó tartalmak

