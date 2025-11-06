Újabb információ: Magyar Péterék felelőtlensége is okozta az adatszivárgást

Megosztás itt:

Újabb információ erősíti a tényt, hogy Magyar Péterék felelőtlensége is okozta, hogy mindenki számára elérhetővé váltak kétszázezer magyar állampolgár személyes adatai. A Tisza Párt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei régiós koordinátora ugyanis egy nyilvánosságra került hangfelvételen beszélt arról, hogy túl korán, a szükséges mértékű tesztelés nélkül indították be a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

Ezt még korábban, az október 6-án az Index által nyilvánosságra hozott mintegy húszezer szimpatizánst érintő adatszivárgás után mondta el Gyuk Zsolt.

A Magyar Nemzet megkeresésére megerősítette, hogy beszélt az applikációról különböző tiszás belső fórumokon október folyamán, miután ő is részt vett még augusztusban az alkalmazás tesztelésében.

– Elég sok sebből vérzik a program, én nem engedtem volna ki ezt az appot jelen helyzetben még, de az idő meg már szorított, tehát a tesztelésekben is valamilyen szinten bele-belefolytunk. És messze nem volt azon a szinten, de a Tiszánál ugye tudható, mi történik! Mint ahogyan emlékeztek rá, a szigetek hogyan történtek tavaly: hogy este volt egy megbeszélés, Magyar Péternek tetszett az ötlet, másnap bejelentette a Tisza-szigeteket – mondta el a hangfelvételen a koordinátor, aki egyébként informatikai szakember.

A Magyar Nemzet kérdésére azzal magyarázta a korábbi szavait, hogy a telefonos alkalmazást a felhasználói élmény szempontjából tesztelték, és olyan hiányosságokra utalt, mint például képernyőképek javítása, vagy egy-egy újabb mező elhelyezése, amelyek növelhetik a felhasználói élményt.

Gyuk állította, hogy a biztonsági kérdésekre nincs rálátása, az említett tesztelés nem is az esetleges adatszivárgás lehetőségének kiszűrésére irányult, a szoftver adatbiztonsági fejlesztése mások feladata volt. További kérdésünkre azt mondta, hogy ugyan informatikus, de azt nem tudja megítélni, hogy a rendszeren belüli aknamunka, vagy külső támadás okozhatta-e az újabb, brutális mértékű adathalmaz nyilvánosságra kerülését.

