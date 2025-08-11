Újabb hőhullám érkezik Magyarország felé is + videó

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki + videó

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó

Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz

Németh Balázs: A magyarok nem bízzák az országot a Tisza Pártra + videó

Az extrém hőmérséklet erdőtüzeket is okozott, Spanyolországban emiatt már 1400 embert kellett evakuálni. A lángok miatt veszélybe került egy UNESCO világörökségi helyszín is.

Az intézkedést a közbiztonsági veszélyhelyzet kihirdetésével és az óvadéki szabályok szigorításával indokolta, kijelentve, hogy Washington D.C. a bűnözés drámai növekedésével küzd, amit hivatalos statisztikákra hivatkozva „a felszabadítás napjaként” jellemzett.

Kéri László pestisesnek bélyegezte a Fidesz szavazókat + videó Ha továbbra is sértegetik a kormánypárti szavazókat Magyar Péter emberei, abból újabb kétharmados jobboldali győzelem lesz - jelentette ki a Fidesz-frakció szóvivője, Németh Balázs.

Külföldi pénz, külföldi megbízás: A Szuverenitásvédelmi Hivatal leleplezte a közvélemény-kutatók hálózatát A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a 21 Kutatóközpont, az IDEA Intézet, a Publicus és a Republikon külföldi finanszírozással működik, és egy globális politikai nyomásgyakorló hálózat részeként tevékenykedik. A hivatal feltárta, hogy ezek a közvélemény-kutató cégek külföldi megbízásokat teljesítenek, miközben a demokratikus nyilvánosság alapvető eszközeiként a választók tájékoztatását szolgálják.