Az intézkedést a közbiztonsági veszélyhelyzet kihirdetésével és az óvadéki szabályok szigorításával indokolta, kijelentve, hogy Washington D.C. a bűnözés drámai növekedésével küzd, amit hivatalos statisztikákra hivatkozva „a felszabadítás napjaként” jellemzett.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal vizsgálata szerint a 21 Kutatóközpont, az IDEA Intézet, a Publicus és a Republikon külföldi finanszírozással működik, és egy globális politikai nyomásgyakorló hálózat részeként tevékenykedik. A hivatal feltárta, hogy ezek a közvélemény-kutató cégek külföldi megbízásokat teljesítenek, miközben a demokratikus nyilvánosság alapvető eszközeiként a választók tájékoztatását szolgálják.
Szijjártó Péter külügyminiszter részleteket árult el az orosz miniszterelnök-helyettessel folytatott beszélgetéséről, amely az amerikai-orosz csúcstalálkozó előkészületeiről szólt. A Facebookon tett kijelentése szerint a találkozó jelentősége "még a Holdról is látszik", és Alaszka hamarosan az internet legforróbb keresőszavává válhat! Mi zajlik a háttérben?