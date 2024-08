Újabb három Leopárd harckocsi érkezett a Magyar Honvédséghez + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott: "Ez a fejlesztés csak egy abban a láncban, ami folyamatosan történik, abban az értelemben, hogy újabb és újabb eszközök érkeznek. A jövő hét eléggé ? lesz, a napokban érkezik meg az Embrae vállalattól vásárolt nagy KC típusú szállító repülőgépünk, ez a magyar légierő és ezen keresztül a Magyar Honvédség egyik nagyon fontos új kiegészítő képessége lesz, és sorolhatnám folyamatosan, ahogy érkeznek be, arról mindig értesítjük a sajtót, és ez mind a katonáinknak, mind nekünk, mind azt hiszem, a Magyarország biztonságáért vagy arra gondoló magyar állampolgároknak is fontos előrelépések."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.