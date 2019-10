Újabb hangfelvételek a kispesti szocialista botrányról

Tagadja Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő igazgatója, hogy Lackner Csaba MSZP-s önkormányzati képviselő látszik az őt kompromittáló felvételen. A kispesti korrupciós ügyekről ma újabb részleteket hozott nyilvánosságra a Magyar Nemzet. A hangfelvételen az a vállalkozó is szerepel, aki a gyanú szerint folyamatosan milliókat osztott vissza a kerület vagyonkezelőjének a beruházások után. A Magyar Nemzetnél jelentkezett egy vállalkozó, aki korábban a rendőrséghez fordult a kispesti beruházásoknál tapasztalt gyanús ügyek miatt. Feljelentését ismeretlen tettes ellen tette, de megemlíti benne Lackner Csabát és Somogyi Lászlót is. Kivizsgáltatná a kispesti korrupciós ügyeket az MSZP alelnöke, Zugló ellenzéki polgármesterjelöltje. Horvát Csaba az ügyre reagálva azt mondta, ha Zuglóban történne hasonló, akkor vizsgálatot indítana. Korrupciómentes övezetté tenné a magyar falvakat és városokat a Mi Hazánk Mozgalom. Toroczkai László, a párt elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában azt mondta: a mentelmi jog eltörlését egyedüli pártként a Mi Hazánk Mozgalom képviseli. A rendőrség nem nyomoz Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt patkánytender miatti feljelentése ügyében, ugyanis a „a cselekmény nem bűncselekmény”. Kilépett a Jobbik négy egyéni választókerületi képviselőjelöltje az ellenzéki összefogásból Győrben – közölte Fodor Roland, a párt győri alapszervezetének elnöke a Facebookon. A Jobbik elítéli tagjai visszalépését és továbbra is a győri ellenzéki együttműködést támogatja. A magyar gazdaság stabil lábakon áll, míg az államadósság 2011-ben a GDP 80 százaléka felett volt, a legfrissebb adatok alapján 70 százalék alatt van - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. KSH: A fogyasztói árak átlagosan 2,8 százalékkal voltak magasabbak szeptemberben az egy évvel korábbiaknál, augusztushoz viszonyítva 0,1 százalékkal emelkedtek. Önkéntes nyugdíjpénztári teljes költségmutatót vezet be a Magyar Nemzeti Bank, ezzel 2020-tól összehasonlíthatóvá válnak a két szektor, az élet- és nyugdíjbiztosítók, illetve a pénztárak költségei az ügyfelek számára. Ötmilliárd forintra pályázhatnak október 7-től azok a kis- és középvállalkozások, amelyek fejlesztéseikkel magasabb hozzáadott értéket termelő munkahelyek létrehozását tervezik - mondta Marczinkó Zoltán államtitkár az M1-en. Kelet-Közép-Európában egyedülálló egészségügyi- oktató- és kutatóintézet nyílik Budapesten; elsőként Magyarországon oktatnak és alkalmaznak vágás nélküli műtéti technikákat a régióban - közölte a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet. Mintegy kétezer vaddisznóban mutatták ki az afrikai sertéspestist Magyarországon a betegség tavaly áprilisi megjelentése óta – közölte Bognár Lajos országos főállatorvos az M1-en. Települési arculati kézikönyveink jövőt mutatnak Magyarország és a mai kor építészei számára – hangsúlyozta Tuzson Bence államtitkár a települési arculati kézikönyvekről szóló nemzetközi konferencia megnyitóján. Párizsban tárgyal ma Emmanuel Macron francia államfővel Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A Földközi-tengeren felvett bevándorlók elosztására vonatkozó máltai megállapodás támogatására szólította fel Dimitrisz Avramopulosz migrációügyi biztos az Európai Unió tagországait. Az iszlamista veszély olyan halálos fenyegetés, amelyet a francia kormány mindennap súlyosbít az őrült bevándorlási politikájával - mondta a jobboldali Nemzeti Tömörülés elnöke. Marine Le Pen szerint zéró toleranciát kell hirdetni a migráció kapcsán. A francia miniszterelnök kormánya menekültpolitikáját bírálta. Edouard Philippe elismerte, hogy nem sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket a bevándorlási törvény szigorításával célul tűzött ki a párizsi vezetés. Terrorcselekménynek minősítették a németországi Limburgban hétfőn történt teherautós ütközést, a balesetben nyolc ember megsérült, köztük a teherautó vezetője - jelentette a ZDF német közszolgálati televízió. Vészesen kevés pénz maradt az ENSZ működési költségeire, szeptember végén 230 millió dolláros hiány alakult ki, és október végére a tartalékok is elfogyhatnak - közölte Antonio Guterres ENSZ-főtitkár. A török légierő csapást mért a szíriai kurd erők főhadiszállására - ezzel megkezdődött a török katonai beavatkozás a polgárháború sújtotta országban. A bombázásokkal egy időben Ankara újabb csapatokat is küldött a szíriai határhoz. Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter közölte, hogy tiltakozását fejezte ki török kollégájának, Mevlüt Cavusoglunak Törökország küszöbönálló szíriai offenzívája miatt. Brit kormányforrás szerint London nem készít új javaslatot a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről, ha a jelenlegi brit javaslatokról nem sikerül egyezségre jutni. Az amerikai kormány tiltólistára tett 28 kínai vállalatot és más szervezetet, mert részt vesznek a muszlim ujgur kisebbség elnyomásában - jelentette be Wilbur Ross amerikai kereskedelmi miniszter. A szíriai hadsereg tűzszerészei felrobbantottak az északnyugati Idlíb tartományban egy hatalmas barlangot, ahol a dzsihadista lázadók rejtőzködtek, lőszereiket tárolták, és működtettek egy műhelyt, amelyben harci drónokat gyártottak. Legkevesebb 19-en megsebesültek, amikor Pokolgép robbant egy egyetemi előadóban az Afganisztán keleti részén található Gazni tartományban. Kábítószer-kereskedelem miatt tizenegy embert ítéltek halálra és kettőt életfogytig tartó börtönbüntetésre Vietnamban. Vádat emeltek egy magyar kábítószer-kereskedő ellen, aki egy ír férfi megbízásából szárított zsályának álcázva hozott be az országba vélhetően több ezer kilogrammnyi drogot, majd fuvarozott külföldre – közölte Ibolya Tibor fővárosi főügyész. Vádat emeltek egy hódmezővásárhelyi nő és élettársa ellen az asszony szüleinek brutális meggyilkolása miatt - közölte a Csongrád Megyei Főügyészség. Jégkorong Erste Liga: Corona Brasov - SC Csíkszereda 0:4; UTE - Gyergyói HK 1:4 Sigér Dávid szerint már a döntetlen is bravúr lenne a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vendégeként a magyar labdarúgó-válogatottól, amely csütörtökön Splitben játssza következő Európa-bajnoki selejtezőmérkőzését. 39 országból érkezett nevezés a 44. Yonex magyar nyílt tollaslabda-bajnokságra, amelyet október 30. és november 2. között rendeznek Budaörsön.