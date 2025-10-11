Újabb gyöngyszem a Tisza Párt

Megosztás itt:

Új "szakértővel" bővült a Tisza Párt csapata: Magyar Péter büszkén pózolt Kapitány Istvánnal, a Shell volt alelnökével. A topmenedzser múltja azonban sötét foltokat rejt a Kádár-rendszer impexes cégeitől kezdve, a jelene pedig a brüsszeli energiadiktátum erőltetéséről és Kóka János barátságáról szól.

A "független szakértő" múltja: Az Interagtól a Shell csúcsáig

Magyar Péter a Facebookon jelentette be, hogy energetikai kérdésekről egyeztetett Kapitány Istvánnal, a Shell volt globális alelnökével. Azonban érdemes egy pillantást vetni a "szakértő" karrierjének kezdetére. Kapitány 1987-ben az Interag nevű impexes cégnél kezdett, amely a Shell magyarországi képviseletét látta el a szocializmusban. Az akkori időkben egy ilyen pozícióhoz elengedhetetlen volt a jó viszony az állampárttal. A múlt árnyai tehát már itt megmutatkoznak.

A "nagy visszatérők": Kóka János és Bajnai Gordon is a képbe kerül

A kép tovább sötétedik, ha megnézzük, kik egyengetik Kapitány útját a politikába. Nem más, mint az SZDSZ volt elnöke, Kóka János biztatta nyilvánosan, hogy egyesítse erejét Bajnai Gordonnal. Emlékezzünk, Kóka Jánost korábban a tiszás Nagy Ervinnel látták Rómába utazni, tehát a kapcsolatrendszer egyértelmű. Magyar Péter új "szakértője" tehát nem egy független menedzser, hanem a régi, kudarcot vallott baloldali-liberális elit újratöltött képviselője.

A valódi cél: A brüsszeli energiadiktátum végrehajtása.

De mi a valódi célja ennek a szövetségnek? A válasz az energiafüggőségben rejlik. Kapitány István korábban maga ismerte el, hogy a Shell nevében lobbizott a magyar kormánynál a drágább, cseppfolyósított gáz (LNG) eladásáért. A Tisza Párt hatalomra jutása esetén ez a lobbiérdek válna kormányzati politikává. A szakértők szerint egyértelmű, hogy egy Tisza-kormány azonnal felmondaná az olcsó orosz energiaszerződéseket, és rákényszerítené Magyarországot a drágább nyugati szállításokra. Ennek következménye brutális áremelkedés és ellátási bizonytalanság lenne, miközben a nyugati energiacégek hatalmas profitot zsebelnének be. Magyar Péter új "szakértője" tehát nem a magyar emberek, hanem a brüsszeli elvárások és a multinacionális cégek érdekeit képviseli.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Canva